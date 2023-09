Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté Pyongyang dimanche après-midi pour la Russie à bord de son train privé, a rapporté mardi le média d'État KCNA, confirmant qu'il était en route pour un rare sommet avec le président Vladimir Poutine.

M. Kim était accompagné de hauts responsables du gouvernement, y compris de militaires, a précisé KCNA.

Des photos publiées par les médias d'État montrent des gardes d'honneur militaires et une foule de personnes en costumes sombres et robes colorées agitant des fleurs et des drapeaux alors qu'il montait à bord du train vert foncé, qui est censé être blindé et transporter d'autres équipements spécialisés.

Le voyage de Kim en Russie et sa rencontre avec Poutine seront une visite complète, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une vidéo mise en ligne.

Selon M. Peskov, les discussions porteront principalement sur les relations entre les deux pays voisins.

"Nous continuerons à renforcer notre amitié", a-t-il déclaré.