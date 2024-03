Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a félicité lundi le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection, déclarant que Pyongyang travaillerait avec lui pour développer davantage les relations bilatérales.

"Je joindrai fermement mes mains aux vôtres pour répondre aux exigences de l'époque et donner un nouveau tournant à l'amitié entre la Russie et la RPDC (Corée du Nord), qui a de longues racines et traditions historiques, et pour aller de l'avant dans la construction d'une nation forte", a déclaré M. Kim dans ses remarques de félicitations adressées à M. Poutine, rapportées par l'agence KCNA.

M. Poutine a remporté une victoire record dans l'ère post-soviétique lors des élections russes de dimanche, renforçant ainsi son emprise sur le pouvoir. Il a déclaré que cette victoire montrait que Moscou avait eu raison de tenir tête à l'Occident et d'envoyer ses troupes en Ukraine.

M. Kim et le président chinois Xi Jinping ont tous deux félicité M. Poutine lundi, Pyongyang et Pékin ayant renforcé leurs liens avec la Russie depuis le début, en 2022, de sa guerre à grande échelle contre l'Ukraine.

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des obus d'artillerie et des missiles utilisés en Ukraine. Moscou et Pyongyang nient ces accusations et se sont engagés l'année dernière à approfondir leurs relations militaires.