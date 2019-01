Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en visite en Chine

(Ajoute précisions, Pompeo, ministère sud-coréen des Affaires étrangères, analyste, images à disposition)

SHANGHAI/SEOUL, 8 janvier (Reuters) - Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a débuté lundi une visite de quatre jours en Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping, ont rapporté mardi les agences de presse officielles chinoise et nord-coréenne, et un sommet bilatéral devrait avoir lieu entre les deux dirigeants.

Selon l'agence nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a quitté la Corée du Nord en train lundi après-midi en compagnie de sa femme Ri Sol-ju et de plusieurs hauts représentants de Pyongyang.

Cette visite, rapportée plus tôt par les médias sud-coréens, a été confirmée par l'agence de presse Chine Nouvelle, laquelle a précisé que la visite de Kim aurait lieu de lundi à jeudi.

Aucun des médias officiels des deux pays n'a donné de détails sur le programme de Kim ou sur le but de cette visite.

Citant une source au fait des relations intercoréennes, le journal sud-coréen Hankyoreh a rapporté que Kim Jong-un se rendait à Pékin afin d'y retrouver Xi Jinping pour un quatrième sommet bilatéral.

Kim Jong-un s'est rendu à Pékin à trois reprises l'année dernière, avant et après les sommets que le dirigeant nord-coréen a tenus, séparément, avec le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in.

Le journal sud-coréen Munhwa Ilbo a rapporté récemment que des responsables du département d'Etat américain avaient rencontré à plusieurs reprises des responsables nord-coréens à Hanoï afin d'évoquer les préparatifs d'un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, ce qui laisse penser qu'il pourrait se tenir au Vietnam.

Le premier sommet Trump-Kim, le 12 juin dernier, avait eu pour cadre la cité-Etat de Singapour, où les deux dirigeants avaient conclu un accord en termes vagues sur une dénucléarisation future de la péninsule coréenne.

A l'occasion de ses voeux pour la nouvelle année, Kim Jong-un a déclaré qu'il pourrait être contraint de choisir une "nouvelle voie" si les Etats-Unis continuaient de demander des actions unilatérales de la part de la Corée du Nord.

Cette déclaration pourrait être "une menace de se rapprocher de Pékin, ce qui devrait plutôt inquiéter les Etats-Unis", a estimé Harry J. Kazianis, directeur des études stratégiques du Centre des intérêts nationaux, basé aux Etats-Unis.

Dans un entretien à la chaîne CNBC lundi, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a salué l'implication de Pékin dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a déclaré que, selon lui, le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis n'aurait pas d'impact sur cette question.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a dit être informé du projet de visite de Kim Jong-un en Chine, espérant que le sommet entre Kim et Xi contribuerait à atteindre l'objectif commun d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et d'une paix durable dans la région. (Hyonhee Shin, Andrew Galbraith et Joyce Lee; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)