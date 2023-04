Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné aux autorités de lancer son premier satellite espion comme prévu, déclarant que le renforcement des capacités de reconnaissance du pays était une priorité essentielle pour contrer les "menaces" des Etats-Unis et de la Corée du Sud, ont rapporté les médias d'Etat mercredi.

En décembre, la Corée du Nord a effectué ce qu'elle a appelé un test "important, phase finale" pour le développement d'un satellite espion et a déclaré qu'elle achèverait le lancement d'ici avril.

Lors d'une visite à l'agence nationale de développement spatial mardi, M. Kim a insisté sur le lancement du satellite comme prévu et a ordonné le déploiement de plusieurs satellites de reconnaissance pour renforcer les capacités de surveillance du pays, a indiqué l'agence de presse étatique KCNA.

"(Kim) a déclaré ... que décrocher et exploiter des mesures de reconnaissance militaire est une tâche prioritaire importante pour améliorer l'efficacité militaire et la praticité de nos diverses mesures de dissuasion de la guerre", a déclaré KCNA.

Après l'essai de décembre, qui, selon la Corée du Sud et le Japon, impliquait le lancement de deux missiles balistiques à portée intermédiaire, la Corée du Nord a publié des images en noir et blanc et à faible résolution de Séoul, la capitale sud-coréenne, et de la ville portuaire voisine d'Incheon, qu'elle dit avoir été prises pendant le lancement.

La visite de M. Kim à l'agence de développement spatial intervient quelques jours seulement après que la Corée du Nord a testé vendredi un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, un développement qui, selon Pyongyang, permettrait de "promouvoir radicalement" ses forces et qui, selon les experts, faciliterait les lancements de missiles avec peu d'avertissement.