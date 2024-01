Le chef de l'enclave séparatiste moldave de Transnistrie a dénoncé vendredi l'introduction de taxes à l'importation et à l'exportation pour sa région pro-russe, affirmant que les autorités centrales violaient les droits fondamentaux et écrasaient les entreprises.

La Transndiestrie s'est séparée de la Moldavie avant l'effondrement du régime soviétique en 1991 et a ensuite mené une brève guerre avec le nouvel État indépendant, mais les deux parties coexistent sans trop d'incidents depuis plus de 30 ans. Quelque 2 000 "soldats de la paix" russes sont installés sur leur "frontière" commune.

La question du statut de la Transnistrie a pris une nouvelle importance depuis que l'Union européenne a accepté d'entamer des discussions sur l'adhésion à l'UE avec les autorités pro-européennes de Moldavie.

Le dirigeant de la Transnistrie, Vadim Krasnoselsky, a déclaré que la Moldavie avait agi sans avertissement. Mettre fin au droit de sa région d'exporter et d'importer des marchandises en franchise de droits est une "défaite morale" qui va à l'encontre des valeurs humanitaires proclamées par l'Union européenne.

"Je vous demande de reconsidérer cette décision et de vous asseoir à la table des négociations", a déclaré M. Krasnoselsky lors d'une allocution télévisée.

"C'est une démonstration de faiblesse. La discussion et le dialogue sont une démonstration de force. Ce que vous avez fait nous met sur la voie de nulle part, du vide... et les gens qui vivent ici en souffriront".

Les hommes d'affaires et d'autres citoyens entrent et sortent régulièrement de Transnistrie sans difficulté et les autorités séparatistes de Transnistrie ont déjà perçu des droits de douane.

L'imposition d'un droit payable aux autorités centrales de Moldavie mettrait les hommes d'affaires de l'enclave en difficulté financière et renforcerait les tensions entre les deux parties.

Jusqu'à ces dernières années, la région a été accusée, sous couvert de son statut de zone franche, de se livrer à une contrebande massive de diverses marchandises, y compris d'armes.

La Transnistrie reçoit une aide considérable de la Russie, notamment des livraisons de gaz naturel pour lesquelles aucun paiement n'est exigé.

Les pourparlers visant à résoudre le conflit séparatiste stagnent depuis plusieurs années, mais n'ont guère d'effet sur la vie quotidienne dans ce pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie, membre de l'UE.

Les autorités moldaves n'ont fait aucun commentaire sur les plaintes de M. Krasnoselsky. Toutefois, des fonctionnaires ont indiqué que l'introduction de règles applicables sur l'ensemble du territoire de la Moldavie constituait une étape juridique essentielle dans la réintégration de la région séparatiste.

Le pays, l'un des plus pauvres d'Europe, a été secoué par la guerre en Ukraine et le président pro-européen Maia Sandu désigne la Russie comme la principale menace pour la sécurité du pays.

Ces derniers mois, Mme Sandu a laissé entendre que la Moldavie pourrait envisager d'adhérer à l'UE en deux étapes, d'abord sans la Transnistrie avant de parvenir à la réunification.

Les fonctionnaires citent comme précédent l'adhésion à l'UE de l'île divisée de Chypre. (Reportage de Ronald Popeski ; Rédaction de David Gregorio)