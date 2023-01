Le discours de Biden sur les frontières pourrait étendre le "Titre 42" aux migrants de Cuba et d'Haïti.

L'annonce pourrait avoir lieu lors d'un discours sur la sécurité des frontières prononcé par le président Joe Biden jeudi, mais le président démocrate pourrait également annoncer de nouveaux quotas plus élevés pour les migrants en provenance de ces pays, selon des sources.

Joe Biden prévoit de prononcer un discours sur le thème de la sécurité frontalière jeudi matin, et a l'intention de se rendre à la frontière américano-mexicaine la semaine prochaine pour la première fois depuis qu'il est devenu président il y a deux ans.

Sa visite s'inscrira dans le cadre d'un voyage à Mexico la semaine prochaine pour des entretiens avec les dirigeants du Mexique et du Canada.

Dans son discours, il pourrait annoncer que les États-Unis appliqueront le "Titre 42", mis en œuvre sous l'ancien président républicain Donald Trump en mars 2020, à Cuba, Haïti et au Nicaragua. Le Titre 42 donne actuellement aux agents frontaliers la possibilité d'expulser rapidement les migrants du Mexique, du Venezuela et de certains pays d'Amérique centrale vers le Mexique sans possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

Toutefois, les États-Unis prévoient d'accepter jusqu'à 30 000 migrants par mois en provenance de Cuba, du Nicaragua, d'Haïti et du Venezuela, ont déclaré mercredi à Reuters des responsables américains et mexicains.

Cette annonce pourrait également être faite jeudi.

M. Biden, qui a pris ses fonctions en janvier 2021, a dû faire face à un nombre record de migrants pris en flagrant délit de franchissement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et la migration devrait être à l'ordre du jour de la réunion au Mexique.

Les républicains ont critiqué ce qu'ils considèrent comme des politiques indulgentes en matière de sécurité frontalière, tandis que les responsables de Biden affirment qu'ils essaient de créer un système plus ordonné et plus humain.