Le distributeur d'électricité ougandais Umeme 2021 voit son bénéfice avant impôts augmenter de 34%.

Umeme a déclaré que son bénéfice avant impôts a atteint 642,2 milliards de shillings (179 millions de dollars) au cours des douze mois précédant la fin décembre, contre 478,9 milliards de shillings un an plus tôt.

La société a déclaré que la hausse de la rentabilité était principalement due à une augmentation des ventes d'électricité qui ont augmenté de 10 % par rapport à 2020.

"Il y a eu une augmentation de la consommation d'électricité par les clients existants et les nouveaux clients au cours de l'année en raison de ... l'amélioration de l'environnement économique suite à la levée des restrictions", a-t-il déclaré.

L'Ouganda a imposé certaines des mesures de confinement anti-coronavirus les plus radicales et les plus strictes d'Afrique, notamment la fermeture de toutes les entreprises sauf les plus essentielles, l'interdiction de circulation des véhicules et la fermeture des écoles et des frontières.

Dans la seconde moitié de 2021, cependant, elle a commencé à assouplir progressivement la plupart des mesures et, en janvier, l'économie a été entièrement rouverte.

Umeme, qui est cotée sur les bourses de l'Ouganda et du Kenya, détient une concession de distribution d'électricité monopolistique de 20 ans qui doit expirer en 2025.

(1 $ = 3 590,0000 shillings ougandais)