Le distributeur de médicaments McKesson devrait être stimulé par la demande de vaccins COVID.

L'unité qui vend des produits médicaux et chirurgicaux représente environ 5 % du chiffre d'affaires de McKesson, alors que l'activité similaire de son rival Cardinal Health Inc. représente 10 %.

Une augmentation des cas de COVID-19, due à la variante Omicron qui se propage rapidement, a submergé les hôpitaux, les obligeant à refuser des patients souhaitant subir des procédures moins urgentes.

Selon Michael Cherney, analyste de BofA Securities, le contrat de McKesson avec les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies pour la distribution de vaccins contre le coronavirus et de fournitures auxiliaires a permis de compenser les poches de croissance plus lente liées à la volatilité des chirurgies électives.

Graphic : Impact de COVID-19 sur la croissance des revenus du segment de Cardinal Health :

LE CONTEXTE

Le mois dernier, Cardinal Health a réduit les prévisions de bénéfices pour son segment médical, qui vend des produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire, en invoquant des coûts plus élevés résultant des contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et a déclaré s'attendre à un impact de 40 à 45 cents sur son bénéfice annuel ajusté.

Compte tenu du pic des infections au COVID-19 au cours des deux derniers mois, Cardinal Health se concentrera sur les implications potentielles pour son segment médical, a déclaré Jailendra Singh, analyste au Crédit Suisse, ajoutant que l'activité de laboratoire de la société peut bénéficier d'une demande accrue de tests.

En décembre, McKesson a relevé de 40 cents ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année, grâce à la distribution de rappels de vaccins COVID-19.

(Graphique : Croissance du segment des produits pharmaceutiques et médicaux de McKesson

t Croissance du segment des produits pharmaceutiques et médicaux de McKesson :



McKesson a dépassé les estimations des analystes en matière de bénéfices au cours de chacun des douze derniers trimestres, tandis que Cardinal Health a manqué les attentes au cours de deux des quatre derniers trimestres.

LES FONDAMENTAUX

** McKesson devrait annoncer un chiffre d'affaires de 66,49 milliards de dollars et un bénéfice de 5,42 dollars par action au troisième trimestre, selon les données de Refinitiv. Au trimestre précédent, la société avait enregistré un bénéfice de 4,60 dollars par action.

** Cardinal Health devrait annoncer un chiffre d'affaires de 45,57 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et un bénéfice de 1,23 dollar par action, selon les données de Refinitiv. Au trimestre précédent, la société avait enregistré un bénéfice de 1,74 $ par action.

SENTIMENT DE LA WALL STREET

** La note moyenne actuelle des analystes sur les actions de McKesson est "acheter", avec deux analystes qui la notent "conserver", et 14 "acheter" ou plus. L'objectif de cours médian actuel sur 12 mois est de 290 $.

** La note moyenne actuelle des analystes sur les actions de Cardinal Health est "hold", avec 11 analystes qui la notent "hold", quatre "buy" et un "sell".

L'objectif de cours médian actuel sur 12 mois est de 56 $