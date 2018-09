Le docteur William J. Foster se joint à l'équipe d'Altasciences à titre de chercheur principal

LAVAL, Québec, 07 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences est fière de souhaiter la bienvenue au docteur William J. Foster, M.D., Ph. D., FRCSC, qui se joint à l'équipe à titre de chercheur principal et de consultant en essais cliniques. Originaire des États-Unis, le Dr Foster est rétinologue pratiquant à Montréal (Canada). Il est aussi professeur en bioingénierie et membre de l'Institute for Regenerative Medicine and Engineering de l'Université Temple, à Philadelphie.

« L'expérience sans pareille du Dr Foster en médecine, en bioingénierie et en biophysique, parallèlement à sa vaste expertise en recherche préclinique et clinique, font de lui un complément idéal pour l'équipe d'Altasciences, alors que nous sommes en période de croissance et que nous développons de nouveaux domaines de spécialisation. Le Dr Foster a d'ailleurs joué un rôle de premier plan dans la conception d'une de nos études de premières phases chez l'humain pour un produit oculaire », a déclaré Ingrid Holmes, directrice générale, Opérations cliniques de Montréal, chez Altasciences.

Titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Duke et d'un doctorat de l'Université Harvard, le Dr Foster est par ailleurs agréé auprès de l'American Board of Ophthalmology et de l'American Board of Preventive Medicine in Clinical Informatics, membre de l'American Academy of Ophthalmology et Associé du Collège royal des chirurgiens du Canada. En plus de son travail clinique, le Dr Foster effectue de la recherche translationnelle pour améliorer le sort des patients souffrant de diverses maladies rétiniennes, qu'il s'agisse de l'application de composés polymères de pointe pour réparer les décollements de la rétine, de la livraison de nanoparticules thérapeutiques ou encore de la modélisation informatique de l'écoulement des fluides dans les yeux durant différentes maladies et traitements. Il est actuellement président du comité de formation médicale continue de l'Association for Research in Vision & Ophthalmology et il agit comme examinateur de demandes de subvention pour la section des études sur les technologies sensorielles du National Institutes of Health (NIH).

« J'ai toujours été passionné par la recherche translationnelle et le développement clinique de premières phases. J'ai hâte de collaborer étroitement avec l'équipe d'experts chevronnés d'Altasciences pour aider nos clients dans le cadre de leurs efforts visant à améliorer la recherche sur la vision, qui mèneront ultimement à de nouveaux traitements et à de nouvelles méthodes de dépistage des maladies. », a déclaré le Dr Foster.

Le Dr Foster est l'auteur de bon nombre de publications à comité de lecture et a agi comme conférencier dans de nombreuses conférences scientifiques nationales et internationales. Il siège au comité éditorial de plusieurs publications, y compris PLOS One et Investigative Ophthalmology & Visual Sciences. Il a travaillé comme chercheur dans un très grand nombre d'essais cliniques importants financés par le NIH et des entreprises pharmaceutiques, dans le domaine de la rétinopathie diabétique et d'autres troubles oculaires.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne qui englobe Algorithme Pharma à Montréal (Québec), Vince & Associates Clinical Research à Overland Park (Kansas) et Algorithme Pharma USA à Fargo (Dakota du Nord), et qui se concentre sur les services en appui aux premières phases du développement de médicaments. Avec plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, Altasciences fournit des services cliniques à une clientèle internationale de sociétés biopharmaceutiques. La gamme de services complets d'Altasciences à cette étape critique des services de développement clinique de premières phases comprend la pharmacologie clinique, la rédaction médicale, la biostatistique, la gestion des données et la bioanalyse.

POUR PLUS D'INFORMATION

Julie-Ann Cabana

jcabana@altasciences.com

913 304-4505

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Altasciences Clinical Research - Canada via Globenewswire