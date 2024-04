Les données publiées jeudi sur l’indice des prix à la production plus faible que prévu et le rapport sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis entraînent un léger glissement du dollar.

Le Bureau américain des statistiques du travail a communiqué jeudi une augmentation de l'indice des prix à la production (IPP) de 0.2% en mars, un niveau inférieur aux prévisions de 0.3% anticipés par le consensus Reuters.

Sur une base annuelle, l’indice est remonté de 2.1%, soit la plus forte progression depuis Avril 2023, ce qui indique que l’inflation pourrait se maintenir à un niveau élevé.

Le PPI de base hors énergie et alimentation a également augmenté de 0.2%, en accord avec les prévisions. En écartant les services commerciaux de la donnée de base, l’augmentation est de 0.2% par mois et 2.8% par an.

Après la publication des données, le dollar s’est légèrement déprécié sous la barre des 153 yens et s'établit à 152.94, en baisse de 0.2%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse

Dans un rapport distinct, le département du travail a déclaré que les demandes initiales d’allocations au chômage se sont élevées à 211 000 pour la semaine du 6 Avril, soit une diminution de 11 000 demandes. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes pour la semaine dernière.

Toutefois, la croissance de l’emploi se maintient même si la banque centrale garde son taux directeur dans une fourchette de 5.25 % à 5.50 % depuis juillet . Le taux de chômage, lui, a légèrement reculé de 3.9 à 3.8% en février.

Un marché de l’emploi résistant et une inflation obstinément élevée ont reporté les attentes des marchés financiers pour une première baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine de juin à septembre.