Le dollar a peu changé avec Powell sur le pont

Le billet vert avait oscillé entre de légers gains et pertes, et s'est légèrement affaibli après les commentaires du président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a déclaré qu'il voyait six hausses de taux cette année et deux pour 2023, une position plus dovish que la plupart de ses collègues car il s'inquiète des effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur l'économie américaine.

Les marchés ont été volatils au cours du mois dernier en raison de l'escalade de la situation en Ukraine, qui a fait augmenter les prix des produits de base tels que l'énergie et exercé une pression à la hausse sur une inflation déjà élevée.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base la semaine dernière, pour la première fois depuis 2018, afin de lutter contre la hausse des prix tout en essayant d'éviter une erreur de politique qui pourrait envoyer l'économie américaine en récession. Les investisseurs se concentrent désormais sur la vitesse et la taille potentielles des futures hausses de taux.

"La Fed n'est vraiment limitée que par les développements en Ukraine, parce qu'elle a peur d'une récession, maintenant il n'y a pas de véritables signes de récession que nous avons vus, mais elle doit y penser", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com.

"La Fed a établi sa politique, mais ce n'est en aucun cas un tour gratuit, même si vous prenez juste le côté inflation, ce n'est pas un tour gratuit parce qu'ils ne savent pas ce que l'économie va faire."

M. Powell devrait s'exprimer lundi lors de la conférence annuelle sur la politique économique de la National Association for Business Economics (NABE), à 12 heures EDT (1600 GMT) et devrait également s'exprimer à nouveau mercredi.

Le Dollar Index a baissé de 0,059 %, l'euro de 0,06 % à 1,1042 $.

L'Ukraine a défié une demande russe selon laquelle ses forces devaient déposer les armes dans la ville portuaire assiégée de Mariupol avant l'aube lundi.

Alors que de nombreuses banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux, la Fed étant la dernière à le faire, la Banque du Japon a maintenu vendredi son programme de relance massif et a maintenu ses taux stables, tout en mettant en garde contre les risques accrus que la crise ukrainienne fait peser sur une reprise économique délicate.

Cette disparité a servi à affaiblir le yen, la devise japonaise s'échangeant près de son plus bas niveau depuis six ans par rapport au dollar, malgré son statut de valeur refuge.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré lundi que la Fed et la BCE seront également désynchronisées, car la guerre en Ukraine a des impacts très différents sur leurs économies respectives.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,06 % par rapport au billet vert à 119,12 par dollar, après avoir touché 119,40 yens vendredi, son plus bas niveau depuis février 2016.

La livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,3196 $, en hausse de 0,15 % sur la journée.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté pour la dernière fois de 2,07 % à 40 876,77 $, tandis que l'Ethereum a chuté de 1,63 % à 2 899,67 $.