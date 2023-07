La baisse du dollar s'est poursuivie en Asie ce jeudi, les traders considérant la surprenante lenteur de l'inflation américaine comme un signe que les hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis seront pratiquement terminées à la fin du mois.

Le dollar est en baisse constante depuis environ six semaines, mais il a connu jeudi sa pire séance en cinq mois, chutant de plus de 1 % par rapport à l'euro pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, alors que le ralentissement de l'inflation américaine a donné confiance aux vendeurs de dollars.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois à 1,1148 dollar en Asie vendredi et le yen a atteint son niveau le plus élevé depuis la mi-mai à 138,08 pour un dollar. L'indice du dollar américain a légèrement baissé à 100,42, son plus bas niveau depuis avril 2022.

L'inflation de base aux États-Unis s'est établie à 0,2 % en juin, alors que le marché s'attendait à 0,3 %. L'IPC annuel global est tombé à 3 % et a baissé depuis qu'il a atteint un sommet de 9,6 % un an plus tôt.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés ont pleinement pris en compte une augmentation des taux de la Réserve fédérale dans le courant du mois, mais que les attentes concernant d'autres augmentations sont en train d'être réduites.

"Le point de vue est que la Fed va très probablement augmenter ses taux à la fin du mois de juillet et ce sera la dernière fois", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau en deux mois (0,6332 $) et le dollar australien a progressé de 0,4 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines (0,6813 $).

Les mouvements des autres devises ont été moins importants, mais ont tout de même permis de franchir de nouvelles étapes, les traders estimant que le dollar a encore du chemin à faire. Le franc suisse a atteint son niveau le plus élevé depuis 2015 à 0,8655 pour un dollar et la livre sterling un sommet de 15 mois à 1,3019 $.

Le yuan chinois s'est stabilisé près d'un plus haut d'un mois à 7,1675 pour un dollar, freiné par la faiblesse des données commerciales.

des données commerciales faibles

qui ont montré que les exportations ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis trois ans.

Les monnaies des marchés émergents se sont également redressées en Asie, avec en tête le ringgit malaisien qui a fait un bond de 1 % et a atteint le niveau élevé de 4,6 pour un dollar. Le baht thaïlandais a légèrement progressé alors que les opérateurs attendaient de voir si Pita Limjaroenrat, candidat au poste de premier ministre, pourrait obtenir une majorité au parlement.

En Scandinavie, où l'inflation semble être en hausse et où les banquiers centraux prévoient de nouvelles hausses de taux, les devises ont ajouté des gains supplémentaires aux hausses de jeudi pour les couronnes suédoise et norvégienne, pour atteindre des gains hebdomadaires de 5 %.

"Nous pensons que la récente sous-performance du dollar reflète un changement qualitatif dans le confort du marché à être à découvert en dollars alors que le taux directeur de la Fed semble de plus en plus plafonné", a déclaré Steve Englander, analyste des devises chez Standard Chartered.

Les bons du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, ont prolongé leur hausse de la nuit, entraînant une baisse des rendements de 4 points de base à 4,71 %.

Parmi les ventes de dollars, l'une des exceptions est peut-être le yen, qui a tiré les gains vers le haut. Il a gagné plus de 4 % en cinq séances, mais a marqué une pause en Asie, l'attention se portant sur la question de savoir si la Banque du Japon (BOJ) pourrait bientôt modifier sa politique de contrôle des rendements.

Le rendement à 10 ans, très surveillé, a légèrement baissé à 0,46% jeudi, confortablement en dessous du plafond de 0,5% de la BOJ, ce qui suggère une spéculation modeste sur un changement de politique alors que la possibilité d'une baisse de l'inflation réduit une partie de la pression.

"Le gouverneur (Kazuo) Ueda a maintenu, jusqu'à présent, que les risques d'un changement trop précoce l'emportent sur les risques d'un changement trop tardif", a déclaré Chang Wei Liang, stratège de la DBS.

"Il est certain que l'entrée de la Fed dans la phase finale des hausses de taux apporte un soulagement et permet à la BOJ de normaliser sa politique au rythme qu'elle souhaite.

Les minutes de la réunion de la Banque centrale européenne, les données de la production industrielle européenne et le PIB mensuel britannique sont attendus jeudi.