Le dollar affaibli par le ralentissement de l'activité manufacturière américaine

New York (awp/afp) - Le dollar reculait mardi face à l'euro, fragilisé par une contraction plus forte que prévu du secteur manufacturier aux Etats-Unis et des propos de Donald Trump.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,0935 dollar, 0,33% de plus que la veille.

L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a encore reculé en septembre pour tomber à son plus bas niveau depuis 10 ans, sous l'effet notamment des incertitudes entourant le commerce international, selon l'indice de l'association professionnelle ISM publié mardi.

L'indice ISM manufacturier a perdu 1,3 point de pourcentage, pour tomber à 47,8 points en septembre, son plus bas niveau depuis juillet 2009, alors que les analystes espéraient une légère remontée de l'indicateur en territoire d'expansion, juste au-dessus de 50 points.

"L'ISM explique à moitié la chute du dollar. L'autre moitié, ce sont les commentaires de (Donald) Trump", note Greg Anderson responsable de la stratégie du marché des changes chez BMO.

Le président américain a en effet réagi immédiatement sur Twitter, accusant la Banque centrale américaine (Fed) d'être responsable de la montée du billet vert, et donc de la faiblesse du secteur manufacturier, cher à sa politique économique et à son électorat.

Par ailleurs, la livre effaçait une partie de ses pertes face aux principales devises, lâchant 0,30% face à l'euro, à 88,95 pence pour un euro, et grappillant 0,03% face au dollar, à 1,2293 dollar.

En nette baisse en début de séance, la livre profitait d'un léger rebond après des déclarations du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a promis à Bruxelles des propositions imminentes pour éviter un Brexit sans accord dans moins d'un mois.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0935 1,0899 EUR/JPY 117,82 117,80 EUR/CHF 1,0862 1,0874 EUR/GBP 0,8895 0,8868 USD/JPY 107,75 108,08 USD/CHF 0,9934 0,9977 GBP/USD 1,2293 1,2289

afp/rp