Le dollar s'est efforcé de s'orienter mardi, les investisseurs se montrant prudents avant les données sur l'inflation attendues mercredi, tandis que les bons du Trésor américain ont augmenté après que les marchés ont réduit leurs paris sur les futures réductions de taux de la Réserve fédérale.

Le yen est resté proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies, ce qui a permis aux opérateurs de rester attentifs à tout signe d'intervention.

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux ont parié sur un total d'environ 65 points de base (pb) de réduction des taux cette année, en hausse par rapport à 62 pb en fin de journée lundi, ce qui représentait la plus faible prévision de réduction des taux depuis octobre de l'année dernière et une baisse par rapport à 150 points de base en janvier.

La perspective d'une première baisse de 25 points de base en juin avait une probabilité d'environ 50 %, contre 57 % il y a une semaine, selon les données du CME Group.

Le dollar américain a terminé la semaine dernière en baisse, les traders ayant digéré des données économiques mitigées, y compris un ralentissement inattendu de l'expansion des services américains et une croissance de l'emploi aux États-Unis qui a dépassé les attentes.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la devise par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,01 % à 104,15.

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars, mercredi, fournira des indices supplémentaires sur la trajectoire de la politique de la Fed.

Le président de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi, après la publication des chiffres de l'emploi, qu'un paysage inflationniste de plus en plus assailli par des risques de hausse plaidait contre toute tentative imminente d'assouplissement de la politique monétaire, tandis que le président de la Banque de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré lundi que la Fed devait évaluer combien de temps encore elle pouvait maintenir sa politique de taux actuelle sans nuire à l'économie.

"Après deux surprises positives, il y a une prudence compréhensible concernant une impression potentielle plus faible qui verrait rapidement les attentes de réduction des taux de juin augmenter à nouveau", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG Bank.

Certains analystes ont déclaré que le risque géopolitique pourrait accroître la demande de valeurs refuges, y compris le dollar américain.

Les espoirs d'un cessez-le-feu à Gaza ont diminué après que le Hamas a déclaré que la proposition d'Israël qu'il a reçue des médiateurs qataris et égyptiens ne répondait pas aux exigences des factions palestiniennes.

Le dollar américain a gagné 0,04% à 151,90 yens, se maintenant près de son plus haut niveau en 34 ans de 151,975 yens atteint le mois dernier, les responsables japonais continuant d'essayer d'améliorer la monnaie.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités n'excluraient aucune option pour faire face aux mouvements excessifs du yen, réitérant son avertissement selon lequel Tokyo est prêt à agir contre les fortes baisses de la monnaie.

La menace d'une intervention a empêché le dollar de franchir le seuil très surveillé des 152 yens, même si les rendements du Trésor américain - que la paire dollar/yen a tendance à suivre de près - augmentent.

"La paire USD/JPY continuera à évoluer dans une fourchette étroite de 151,0-152,5", a déclaré Ryota Abe, économiste chez SMBC.

Il s'attend à ce que les autorités japonaises interviennent pour "freiner la volatilité" en cas de hausse rapide de la paire dollar/yen.

Mardi également, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale devait envisager de réduire le degré de stimulation monétaire si l'inflation s'accélérait.

L'euro a baissé de 0,1% à 1,083025 $, tandis que la livre sterling GBP= était à 1,26290 $, en baisse de 0,1% sur la journée.

Les banques de la zone euro ont abaissé la barre des approbations de prêts hypothécaires au cours du dernier trimestre pour la première fois depuis plus de deux ans, mais la demande de crédit a continué à baisser dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et d'une économie stagnante, selon une enquête de la BCE publiée mardi.

L'enquête de la BCE sur les prêts pourrait influencer les communications de la BCE lors de sa réunion de jeudi, selon Shreyas Gopal, stratège forex chez Deutsche Bank Research.

Les analystes s'attendaient à ce que la BCE maintienne ses taux cette semaine, tout en réitérant que les décisions de la BCE resteraient dépendantes des données.

Les marchés prévoient une première décision de la BCE en juin et au moins trois réductions de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Sur le marché plus large, le dollar néo-zélandais a atteint un plus haut de plus de deux semaines de 0,6049 $, balayant une enquête d'un groupe de réflexion privé qui a montré que la confiance des entreprises du pays au cours du premier trimestre s'est affaiblie.

Ailleurs, le dollar australien est resté stable à 0,6604 dollar, tandis que le yuan chinois a légèrement baissé à 7,2341 pour un dollar.

Alors que le yuan s'est stabilisé cette semaine en partie à la suite de données économiques chinoises positives, il reste à un cheveu du plus bas niveau de 4 mois et demi de 7,2364 qu'il a atteint le 3 avril, malgré les paramètres de référence quotidiens plus fermes de la banque centrale. Il a perdu 1,8 % cette année.