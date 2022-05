Le dollar américain atteint son plus haut niveau depuis deux décennies alors que les rendements augmentent

La dernière étape de la hausse du dollar, qui a commencé après que la Réserve fédérale ait augmenté les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine dernière, a touché des monnaies qui étaient auparavant à l'abri de la hausse du dollar, notamment le dollar australien, le yuan et même les cryptomonnaies.

Contre un panier de devises majeures, le dollar a dépassé 104,19 lundi pour la première fois depuis juillet 2002, prolongeant sa hausse de près de 9 % cette année.

Bien qu'il ait réduit ses gains à 103,87 à la mi-londres, suite à des informations selon lesquelles certaines banques centrales de marchés émergents sont intervenues pour soutenir leurs devises, la tendance haussière du dollar semble intacte, selon les traders.

"Cela a été une rue à sens unique toute la matinée, les rendements du Trésor approchant les niveaux de 3,2 % et le dollar en profitant", a déclaré un trader d'une banque européenne à Londres.

Les rendements du Trésor ont prolongé leur hausse pour une troisième session consécutive, les rendements de la dette de référence à 10 ans dépassant encore les 3 % pour atteindre les 3 ans et demi. Ils ont doublé au cours des deux derniers mois. [US/]

"Il est difficile d'aller à l'encontre de la dynamique actuelle de hausse des rendements et de la force du dollar américain à court terme", ont déclaré les stratèges de Mizuho dans une obligation quotidienne.

Même si le pic des taux d'intérêt américains dans le cycle de hausse actuel est vu aux alentours de 3,5 % à la mi-2023, la vitesse du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale est bien supérieure à celle de ses homologues de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne.

Dans la zone euro, les récents commentaires bellicistes des responsables politiques ont incité les investisseurs à commencer à réévaluer les attentes en matière de taux, même si les hausses de taux prévues en Europe seront largement en retard par rapport aux États-Unis.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que les États-Unis augmentent les taux d'intérêt de 200 points de base supplémentaires pendant le reste de l'année, portant les taux de référence à près de 3 %, tandis qu'une hausse prévue de 92 points de base par la BCE fera juste passer son taux de dépôt de référence en territoire positif.

La Fed a augmenté son taux de référence de 50 points de base la semaine dernière et les solides données sur l'emploi ont renforcé les paris sur d'autres hausses importantes, les chiffres de l'inflation attendus mercredi étant la prochaine occasion de surprise à la hausse.

Les dernières données sur le positionnement hebdomadaire suggèrent encore plus de hausse pour le dollar, les positions longues nettes étant toujours inférieures de près de moitié à leur pic de la fin 2014.

Le dollar australien, sensible à la croissance, a chuté de 1 % à 0,6999 $, son plus bas niveau depuis février. La livre sterling et le dollar néo-zélandais ont atteint des plus bas de 22 mois, tandis que l'euro et le yen se situaient à peine au-dessus des principaux creux récents. [AUD/] [GBP/]

Le yuan chinois a étendu ses pertes pour clôturer à son plus bas niveau depuis près de 19 mois, les données commerciales du mois d'avril ayant réaffirmé les inquiétudes du marché quant aux blocages provoqués par le COVID-19 dans tout le pays et qui pèsent sur l'économie. [CNY/]

Les cryptomonnaies ont été malmenées par la ruée vers les actifs risqués. Le bitcoin a subi les pertes du week-end et s'est rapproché de ses niveaux les plus bas de l'année à 33 500 $, tandis que l'éther, qui a chuté de 4 % dimanche, était à 2 440 $.

(Graphic-FX positions : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdwgbrnpo/FX%20positions.JPG)