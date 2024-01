* L'euro tombe à son plus bas niveau en deux semaines par rapport au dollar

* Le dollar est en passe de réaliser son meilleur gain journalier par rapport au yen depuis la fin octobre

* Le secteur manufacturier américain se contracte à nouveau en décembre

* Les offres d'emploi américaines chutent en novembre

* Les responsables de la Fed évoquent une réduction des risques d'inflation à la hausse -minutes

NEW YORK, 3 janvier (Reuters) - Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en deux semaines mercredi, les investisseurs continuant à prendre des bénéfices sur les positions courtes en dollar accumulées vers la fin de l'année dernière, même s'ils remettent en cause les anticipations du marché d'environ six baisses de taux d'intérêt en 2024.

En décembre, le dollar a baissé d'environ 2 %.

Les échanges ont été relativement modérés, les marchés japonais étant fermés pour cause de vacances et les marchés ayant digéré les données économiques américaines plus faibles que prévu publiées plus tôt dans la journée de mercredi.

Le bitcoin, quant à lui, a chuté d'environ 5 % mercredi, après avoir dépassé les 45 000 dollars mardi, son plus haut niveau depuis avril 2022. Toutefois, l'optimisme à l'égard du bitcoin est resté élevé en raison de l'approbation possible cette semaine d'un fonds négocié en bourse au comptant pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

Le dollar, quant à lui, a évolué en parallèle avec les rendements des bons du Trésor, ceux du 10 ans atteignant 4 % pour la première fois en deux semaines. Mais le rendement à 10 ans a depuis diminué à 3,90 %, soit une baisse de 4,1 points de base (pb). Pourtant, l'indice du dollar a maintenu ses gains et était en hausse de 0,2 % à 102,45, après avoir atteint un pic de deux semaines à 102,61.

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 12 et 13 décembre, publié mercredi, a montré que les responsables étaient convaincus que l'inflation était sous contrôle et qu'ils étaient préoccupés par les dommages qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait causer à l'économie.

Toutefois, les participants "ont souligné ... qu'il serait

qu'il serait approprié que la politique monétaire reste restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que l'inflation évolue clairement.

pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'inflation se rapproche clairement et durablement de l'objectif du Comité".

"Le principal moteur de la vigueur du dollar américain au cours de cette toute jeune année est une réévaluation générale des attentes concernant la Fed en 2024", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"Les traders ont fait preuve d'un excès de zèle en prévoyant jusqu'à six réductions de 25 points de base de la part de la Fed en 2024, et ces derniers jours, ils ont réduit certaines de ces positions.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont fixé le prix d'environ 166 points de base de réductions cette année, soit environ six réductions de taux de 25 points de base, selon l'application IRPP de LSEG.

Le dollar s'est éloigné de ses plus hauts niveaux après que les données aient montré que le secteur manufacturier américain s'est encore contracté en décembre, bien que le rythme du déclin ait ralenti.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré mercredi que son PMI manufacturier avait augmenté à 47,4 le mois dernier après être resté inchangé à 46,7 pendant deux mois consécutifs. C'est le 14e mois consécutif que l'indice PMI reste en dessous de 50, ce qui indique une contraction de l'industrie manufacturière. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis celle allant d'août 2000 à janvier 2002.

Dans le même temps, les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé pour le troisième mois consécutif en novembre. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de travail, ont chuté de 62 000 à 8,790 millions le dernier jour de novembre, a déclaré le département du travail dans son rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

En ce qui concerne les autres devises, l'euro était en baisse de 0,2 % par rapport au dollar, à 1,0924 $. Il est tombé plus tôt à 1,0893 $, son plus bas niveau depuis la mi-décembre, et a chuté de 0,95 % mardi, sa plus forte baisse journalière depuis juillet.

Une baisse de l'inflation et une tendance dovish lors de la réunion de décembre de la Fed ont alimenté les paris pour de multiples réductions des taux américains en 2024, sapant le billet vert et déclenchant un rallye des bons du Trésor et des actions en novembre et décembre. L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau en cinq mois, à 100,61, la semaine dernière.

Ces tendances ne se sont pas poursuivies au début de la nouvelle année, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant clôturé en baisse leur première séance de 2024, entraînés dans leur chute par les grands noms de la technologie.

Le billet vert était en hausse de 0,9 % contre le yen japonais à 143,31, en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis la fin du mois d'octobre. Plus tôt dans la session, le billet vert a atteint son plus haut niveau en deux semaines, à 143,73.

"Nous ne voyons pas la Fed réduire ses taux d'intérêt de sitôt, comme nous l'avons dit depuis la conférence de presse du FOMC (Federal Open Market Committee) en décembre, et les minutes d'aujourd'hui semblent le confirmer", a déclaré Monex's Given.

La livre sterling était en hausse de 0,4 % à 1,2666 $. Elle a chuté de 0,87 % au cours de la session précédente, sa plus forte baisse quotidienne depuis près de trois mois.

Les analystes ont déclaré que l'humeur du risque était également en partie motivée par des préoccupations concernant l'escalade des tensions géopolitiques, après que le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, ait été tué dans une frappe de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi. Des sources de sécurité libanaises et palestiniennes ont imputé sa mort à Israël, qui n'a ni confirmé ni infirmé sa responsabilité.