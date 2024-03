* Les prix à la production aux États-Unis augmentent de 0,6 % en février ; les demandes d'allocations chômage diminuent

* Les ventes au détail aux États-Unis augmentent, mais plus faiblement que prévu

* Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient désormais moins de trois baisses de taux cette année

* La BOJ envisage de sortir des taux négatifs dès la semaine prochaine

* Le bitcoin s'effondre après avoir atteint un nouveau record.

NEW YORK, 14 mars (Reuters) - Le dollar américain a progressé jeudi, dopé par des données montrant des prix à la production plus élevés que prévu le mois dernier et une baisse du nombre de demandeurs d'emploi, ce qui laisse penser que la Réserve fédérale pourrait réduire le nombre de baisses de taux cette année.

L'indice du dollar, qui évalue la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté au cours de trois des quatre dernières séances. Il était en hausse de 0,6 % à 103,36. Pour la semaine, l'indice était en hausse de 0,6 %, en voie de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis la mi-janvier.

Les données de jeudi ont montré que l'indice américain des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,6 % en février après avoir progressé de 0,3 % en janvier, ce qui n'a pas été révisé. Les économistes avaient prévu que l'IPP augmenterait de 0,3 %.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPP a augmenté de 1,6 % après avoir progressé de 1,0 % en janvier. Ce rapport fait suite aux données publiées mardi selon lesquelles les prix à la consommation ont fortement augmenté pour le deuxième mois consécutif en février.

Un rapport séparé du département du travail a également été meilleur que prévu, montrant que les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État américain ont diminué de 1 000 pour atteindre 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 9 mars. Les économistes avaient prévu 218 000 demandes pour la semaine écoulée.

"L'action des prix prouve que les gens n'étaient pas positionnés pour la solidité des données américaines ce matin", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux, chez Silver Gold Bull à Toronto.

"La réflexion est maintenant la suivante : qu'est-ce que la Fed pourrait dire de dovish la semaine prochaine ? Le cas échéant, elle pourrait se montrer plus optimiste."

Le graphique à points actuel de la Fed, ou les prévisions de taux d'intérêt de la banque centrale, indique trois réductions de taux pour 2024, bien que ces prévisions aient été publiées en décembre. Depuis lors, les chiffres de l'inflation américaine sont restés stables, tandis que le marché de l'emploi est resté tendu.

La réunion de politique générale de la banque centrale américaine se tiendra les 19 et 20 mars et, bien que le marché ne s'attende pas à une modification des taux d'intérêt, les investisseurs surveilleront de près les révisions du graphique à points.

Les contrats à terme sur les taux américains ont ramené les chances d'une réduction des taux lors de la réunion de juin à 60 %, contre 67 % mercredi dernier, selon l'outil de probabilité des taux de LSEG. Pour 2024, le marché prévoit désormais moins de trois baisses de taux, contre trois à quatre il y a environ deux semaines.

D'autres données publiées jeudi ont montré une certaine décélération des dépenses. Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,6 % le mois dernier et les chiffres de janvier ont été révisés à la baisse pour montrer que les ventes ont chuté de 1,1 % au lieu de 0,8 % comme indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,8 % des ventes au détail en février, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation.

Le rapport sur les ventes au détail n'a toutefois pas entamé la conviction croissante du marché que le cycle de réduction des taux de la Fed sera progressif.

Par ailleurs, la Banque du Japon a commencé à prendre des dispositions pour mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion des 18 et 19 mars, a rapporté l'agence de presse Jiji. Le yen s'est raffermi par rapport au dollar et à l'euro après la publication de ce rapport, mais il s'est depuis affaibli par rapport au billet vert.

Les résultats préliminaires des négociations salariales de printemps au Japon sont attendus vendredi, plusieurs des plus grandes entreprises du pays ayant déjà accepté de répondre aux demandes d'augmentation de salaire des syndicats.

Le dollar était en hausse de 0,4 % par rapport au yen, à 148,29 yens, tandis que l'euro restait en baisse par rapport à l'unité japonaise, perdant 0,3 % à 161,35.

Dans les autres devises, l'euro a baissé de 0,6 % à 1,0884 $. Il n'y avait pas de données économiques européennes majeures ce jeudi.

La livre sterling a également baissé face au dollar, perdant 0,4 % à 1,2745 $.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de plus de 5 % après avoir atteint un record de 73 803 $. Il était en dernier lieu à 69 381 dollars. Les fonds d'échange de bitcoins et l'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt par la Fed cette année ont propulsé la plus grande des crypto-monnaies vers des sommets inégalés à plusieurs reprises.