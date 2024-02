Le dollar s'est légèrement apprécié par rapport aux principales devises lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine et les ventes au détail cette semaine pour obtenir des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer les réductions de taux d'intérêt largement anticipées.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint 50 000 dollars pour la première fois depuis décembre 2021, stimulé par l'afflux de fonds négociés en bourse adossés à l'actif numérique. Il était en hausse de 5,6 % à 50 207 dollars.

L'indice du dollar, une mesure du billet vert contre six de ses pairs, était en hausse de 0,1% à 104,12, car le marché s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier - qui doit être publié mardi - donne à la Fed une confiance supplémentaire dans le fait que l'inflation ralentit vers son objectif de 2%.

Les économistes de Wall Street s'attendent à ce que l'IPC en glissement annuel augmente de 2,9 %, contre 3,4 % le mois précédent, selon un sondage Reuters. L'IPC de base devrait également ralentir sa croissance en glissement annuel en janvier à 3,7 %, contre 3,9 % au cours de la période précédente.

"Psychologiquement, descendre dans les 2 (dans l'IPC en glissement annuel) même si le chiffre de l'IPC principal est de 2,9 % serait un bon stimulant pour le sentiment du marché", a déclaré Amo Sahota, directeur exécutif de la société de conseil en devises Klarity FX à San Francisco.

"Nous sommes dans une situation d'attente. Il ne semble pas y avoir de transactions directionnelles. C'est vraiment comme si : Reprenons notre souffle avant les données de demain (IPC), avant de prendre la prochaine décision dans l'une ou l'autre direction.

Avant le rapport sur l'IPC de mardi, la Banque fédérale de réserve de New York a publié lundi son enquête de janvier sur les attentes des consommateurs, qui a montré que l'inflation dans un an et dans cinq ans était inchangée à 3 % et 2,5 %, respectivement, tandis que la hausse prévue de l'inflation dans trois ans a chuté à 2,4 %, la plus faible depuis mars 2020, par rapport à 2,6 % en décembre.

"Le marché est d'assez bonne humeur à l'approche de mardi, espérant que nous obtiendrons un résultat similaire", a déclaré M. Sahota de Klarity FX.

Les ventes au détail pour janvier doivent être publiées jeudi, les économistes s'attendant à une baisse de 0,1% pour janvier, après une hausse de 0,6% en décembre, selon un sondage Reuters.

L'euro a glissé de 0,1% contre le dollar à 1,0771 $, tombant d'un plus haut de 10 jours touché dans les premiers échanges. Une lecture de la croissance économique de la zone euro au quatrième trimestre mercredi pourrait fournir une nouvelle direction.

"Bien que cela n'ait pas nécessairement un impact considérable sur l'IPC ce mois-ci, la dernière série d'enquêtes PMI (indice des directeurs d'achat) a montré que les prix augmentaient pour 58,5 % des personnes interrogées dans les deux enquêtes, ce qui suggère que l'inflation pourrait bien augmenter à l'approche du printemps", a écrit Matthew Weller, responsable mondial de la recherche, FOREX.com et City Index, dans une note de recherche.

"Il ne fait aucun doute que cette situation préoccupe la Fed et qu'elle pourrait entraîner une réaction moins importante que prévu, même si l'indice des prix à la consommation (décalé) de cette semaine est inférieur aux attentes", a ajouté M. Weller.

L'évolution des attentes concernant le moment et la rapidité avec lesquels les banques centrales réduiront les taux d'intérêt en cas de baisse de l'inflation est un moteur important des marchés des devises à l'heure actuelle.

La publication de données solides sur l'emploi ce mois-ci a largement écarté la possibilité d'une baisse des taux de la Fed en mars, les marchés estimant qu'une baisse en mai est plus probable.

Par ailleurs, de nombreuses données sont attendues cette semaine en Grande-Bretagne, notamment les chiffres de l'inflation et du produit intérieur brut (PIB), le premier, mercredi, étant également susceptible d'influencer l'opinion sur la date à laquelle la Banque d'Angleterre commencera à réduire ses taux d'intérêt. Elle est actuellement considérée comme étant à la traîne de la Fed et de la BCE.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2628 $, peu de changement sur la journée.

Les marchés gardent également un œil sur le yen, très sensible aux taux d'intérêt, qui s'est fortement renforcé à la fin de l'année dernière lorsque les marchés ont anticipé des baisses de taux aux États-Unis, mais qui s'est depuis affaibli lorsque ce calendrier a été repoussé.

Les autorités japonaises sont intervenues fin 2022 pour soutenir le yen, qui s'est affaibli jusqu'à 151,94 pour un dollar. Le dollar est resté stable par rapport au yen à 149,31.