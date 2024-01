Le dollar américain a chuté ce mercredi, après avoir enregistré des gains récents. Les investisseurs ont consolidé leurs positions et se sont tournés vers les données économiques de cette semaine et vers la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine pour obtenir plus d'indices sur le début du cycle d'assouplissement.

La devise a toutefois réduit ses pertes après que les données aient montré que l'activité commerciale dans la plus grande économie du monde s'est accélérée en janvier et qu'une mesure de l'inflation s'est atténuée. Un indicateur des prix facturés par les entreprises pour leurs produits est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de trois ans et demi, selon les données.

Les investisseurs attendent maintenant la première lecture du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre, jeudi, et une autre lecture de l'inflation - les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - vendredi.

"Nous pourrions voir un peu plus de force du dollar à court terme car nous avons effectivement vu une réévaluation du risque autour des réductions de taux de la Fed", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia à Toronto.

Les paris sur les réductions de taux cette année étaient "trop agressifs" en décembre et le marché a donc dû s'ajuster un peu, a noté M. Osborne. "Une légère hausse des taux américains devrait donc soutenir le dollar. Les chiffres économiques des deux prochains jours seront déterminants."

L'indice du dollar a reculé de 0,2 % à 103,26 après avoir atteint un pic de six semaines mardi. Depuis le début de l'année, le dollar a gagné environ 1,7 % cette année, car des données plus solides que prévu et le refus des banquiers centraux ont incité le marché à réduire les attentes de réductions rapides de la Fed cette année.

Selon les analystes, la monnaie américaine est encore en pleine phase de correction à la hausse. Le dollar a chuté de 1,2 % en décembre et de 1,5 % en novembre, les responsables de la Fed ayant fait des commentaires pessimistes qui suggéraient que la banque centrale approchait de la fin de son cycle de resserrement.

"La correction du dollar depuis la baisse du quatrième trimestre 2023 n'est peut-être pas encore terminée, bien que les indicateurs de momentum s'étirent", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché, chez Bannockburn Forex à New York.

Il a ajouté que la stabilité générale de l'économie américaine devrait suffire à réduire davantage les chances d'une réduction des taux en mars.

Mercredi, le marché à terme des taux américains a évalué à environ 40 % la probabilité d'un assouplissement lors de la réunion de mars, en baisse par rapport à la probabilité de 47 % de la fin de la journée de mardi et aux 80 % de chances prises en compte il y a deux semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

Pour 2024, les traders de contrats à terme parient sur cinq réductions de taux de 25 points de base chacune. Il y a deux semaines, ils en attendaient six.

La Fed doit se réunir la semaine prochaine et l'on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt.

Le dollar était en baisse de 0,5 % par rapport au yen, à 147,58.

Le rallye du yen a suivi la hausse des rendements des obligations japonaises, qui ont atteint leur plus haut niveau en six semaines. Le chef de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi que les perspectives d'atteindre l'objectif d'inflation de la banque centrale augmentaient progressivement, renforçant les attentes selon lesquelles le pays pourrait bientôt abandonner sa politique monétaire ultra-libre.

De bonnes données sur les exportations japonaises mercredi ont renforcé l'ambiance positive.

RÉUNION PROCHAINE DE LA BCE

L'euro était en hausse de 0,3 % à 1,0885 $ après être tombé à son plus bas niveau en six semaines la veille. Il a poursuivi sa hausse après que les enquêtes sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) ont montré que le ralentissement de l'économie de la zone euro s'est quelque peu atténué en janvier, bien qu'il reste faible.

Cette semaine encore, la BCE se réunit jeudi et pourrait donner des indications sur la date à laquelle les coûts d'emprunt de la zone euro pourraient commencer à baisser.

Le yuan terrestre s'est renforcé par la suite, atteignant son plus haut niveau en trois semaines à 7,142 pour un dollar.

Mercredi, la banque centrale chinoise a annoncé une forte réduction des réserves bancaires, dans un geste qui injectera environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire et enverra un signal fort de soutien à une économie fragile et à des marchés boursiers en chute libre.

La livre sterling a également grimpé après qu'une forte lecture de l'indice PMI a incité les traders à réduire leurs paris sur les réductions de taux de la Banque d'Angleterre cette année, un processus qui a été lancé par une lecture de l'inflation plus forte que prévu au début de ce mois.

La livre a gagné 0,3 % à 1,2725 $.

Mercredi également, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 % et a déclaré que, bien que l'inflation sous-jacente soit toujours une préoccupation, la banque se concentre désormais sur le moment de réduire les coûts d'emprunt plutôt que sur la question de savoir s'il faut à nouveau augmenter les taux.

Le dollar américain a augmenté de 0,2 % par rapport à l'unité canadienne pour atteindre 1,3486 dollar canadien.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,8 % pour atteindre 39 875 dollars.