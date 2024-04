Le dollar a reculé lundi, les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine, tandis que le yen a plongé à ses plus bas niveaux depuis 34 ans, les traders restant attentifs à toute action potentielle des autorités japonaises pour soutenir la monnaie qui s'affaiblit.

Le billet vert a fluctué la semaine dernière alors que les traders digéraient un ensemble de données économiques mitigées, avec un ralentissement de la croissance des services suivi par des chiffres d'embauche étonnamment élevés qui ont incité le marché à réduire les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.

L'indice du dollar - qui compare le billet vert à six autres grandes devises - était en baisse de 0,2 % à 104,12, tandis que les rendements du Trésor américain, qui reflètent les attentes en matière d'évolution des taux d'intérêt, ont augmenté.

Face au yen, le dollar s'est raffermi de 0,1 % à 151,76, à proximité du pic de 34 ans atteint à la fin du mois de mars.

La faiblesse du yen est survenue à la suite de données montrant que les salaires réels des travailleurs japonais ont baissé en février pour un 23ème mois consécutif, suggérant que les prix plus élevés ont pesé sur l'appétit des consommateurs pour les dépenses.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, baromètre du pouvoir d'achat des consommateurs, ont baissé de 1,3 % en février par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère japonais du travail. Cette baisse fait suite à un recul révisé de 1,1 % en janvier.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré vendredi que les autorités utiliseraient "tous les moyens disponibles" pour faire face aux chutes excessives du yen, soulignant que Tokyo était prêt à intervenir sur le marché pour soutenir la monnaie.

"Il faut s'attendre à ce que les autorités japonaises fassent preuve de plus de fermeté. Je ne serais pas surpris que la Banque du Japon n'intervienne pas à 152 ans et que le marché se redresse un peu, puis qu'elle intervienne et nous surprenne", a déclaré Amo Sahota, directeur exécutif de la société de conseil en devises Klarity FX à San Francisco.

"La BOJ pourrait donc dire : nous allons laisser le dollar/yen monter encore un peu. Vous vous êtes tous épuisés ? Voici une leçon pour vous. La Banque du Japon pourrait donc adopter cette approche. Mais pour l'instant, 152 plafonne le dollar/yen".

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, s'est adressé au parlement national lundi, mais il n'a pas donné beaucoup d'informations sur la politique monétaire et a déclaré qu'il avait réussi à adopter un cadre politique plus simple.

Aux États-Unis, l'attention se porte principalement sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois de mars, qui doit être publiée mercredi. Selon un sondage Reuters, les économistes s'attendent à ce que l'indice global des prix à la consommation (IPC) ait augmenté de 0,3 sur une base mensuelle, contre 0,4 % en février. L'IPC de base devrait également augmenter de 0,3 % pour le mois de mars.

À l'approche des données de l'IPC et après la publication d'un solide rapport sur l'emploi vendredi dernier, le marché des contrats à terme sur les taux américains a réduit les probabilités d'une baisse des taux en juin à 49 %, contre 58 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

Le marché a également réduit les attentes concernant le nombre de baisses de taux cette année à deux, contre trois ou quatre il y a quelques semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a reconnu lundi que l'économie américaine restait forte, mais s'est demandé combien de temps la Fed pourrait maintenir une politique monétaire restrictive.

Dans une interview accordée à la station de radio WBEZ de Chicago, M. Goolsbee, qui n'est pas membre du Comité fédéral de l'open market cette année, a déclaré que "si vous restez là trop longtemps, le taux de chômage va commencer à augmenter".

Le marché des changes n'a guère réagi à ces propos.

Dans la zone euro, les investisseurs auront les yeux rivés sur la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne (BCE) qui se tiendra jeudi.

L'euro était en hausse de 0,2 % à 1,089 $, tandis que la livre sterling a changé de mains à 1,2660 $, en hausse de 0,2 %.

Le scénario de base de la BCE est de maintenir les taux cette semaine et de renforcer la possibilité d'une réduction en juin. Mais si la BCE est de plus en plus convaincue que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %, elle est restée vague quant à la poursuite de l'assouplissement.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 6,3 % à 71 953 $ après avoir atteint un sommet de trois semaines de 72 732,59 plus tôt dans la session.