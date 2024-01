* L'indice PCE américain a augmenté de 0,2 % en décembre.

* L'inflation annuelle est inférieure à 3 % pour le troisième mois consécutif

* Le dollar/yen en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre

* L'euro/dollar est en passe de subir sa plus forte perte hebdomadaire depuis octobre.

* Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient une baisse des taux d'intérêt de la Fed en mai.

NEW YORK, 26 janvier (Reuters) - Le dollar américain s'est replié vendredi, après la publication de données montrant que l'inflation a légèrement augmenté en décembre mais qu'elle est orientée à la baisse, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de continuer à baisser ses taux d'intérêt d'ici le milieu de l'année.

Le volume a diminué dans l'après-midi avant le week-end et alors que les investisseurs se préparent à une série de données économiques américaines importantes telles que les emplois non agricoles pour janvier et des événements clés tels que la réunion du Comité fédéral de l'Open Market et l'annonce du remboursement du Trésor. Cette dernière donnera un aperçu des besoins d'emprunt du gouvernement américain pour le trimestre à venir.

Sur la semaine, le billet vert était en passe d'enregistrer des gains pour quatre semaines consécutives. L'indice du dollar était en baisse de 0,1 % à 103,41.

Les données ont montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2 % le mois dernier après une baisse non révisée de 0,1 % en novembre. Au cours des 12 mois précédant décembre, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6 %, ce qui correspond à la hausse non révisée de novembre. Ces chiffres sont conformes aux attentes du consensus.

Le taux d'inflation annuel était inférieur à 3 % pour le troisième mois consécutif. La Fed suit la mesure des prix PCE pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

"Nous continuons à voir des éléments de données qui suggèrent qu'à l'heure actuelle, le marché ne devrait pas s'inquiéter d'une augmentation de l'inflation de manière significative et immédiate", a déclaré Jeff Klingelhofer, co-responsable des investissements chez Thornburg Investment Management à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

"Cela élimine la possibilité d'un nouveau resserrement, car ce que la Fed a reconnu à plusieurs reprises et a continué à souligner, c'est qu'à mesure que l'inflation diminue et que son taux directeur ne bouge pas, le resserrement de la politique monétaire s'accroît", a-t-il ajouté.

Les analystes de devises de MUFG ont déclaré dans une note que les données économiques américaines présentaient un tableau mitigé pour la politique monétaire, avant la prochaine déclaration de politique de la Fed le 31 janvier.

"...la fin de l'année a certainement mis en doute la possibilité pour la Fed d'entamer son cycle d'assouplissement d'ici mars. Mais le mois de mars reste envisageable, principalement en raison des données très favorables sur l'inflation contenues dans le rapport sur le PIB", indique la note.

Après les données sur l'inflation, le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à environ 47 % la probabilité d'un assouplissement lors de la réunion de mars, contre 51 % jeudi dernier et 80 % il y a deux semaines, selon l'outil de LSEG sur les probabilités de taux.

Le marché estime que la première baisse de taux aura lieu lors de la réunion de mai, avec une probabilité d'environ 90 %, en légère baisse par rapport à la fin de la journée de jeudi, qui était de 94 %. Environ cinq baisses de taux de 25 points de base chacune ont été prévues cette année.

Jonathan Petersen, économiste principal chez Capital Economics, a écrit dans une note de recherche qu'en dépit des récentes données économiques solides, les pressions désinflationnistes croissantes ont maintenu les rendements des bons du Trésor et le dollar sous pression.

À l'instar de la Fed, il note que d'autres banques centrales, telles que la Banque centrale européenne, ont repoussé les attentes du marché en matière de réduction des taux au cours des deux prochains mois.

"Dans ce contexte, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un dollar plus fort au cours des prochains trimestres", a déclaré M. Petersen.

Dans les autres paires de devises, le billet vert a augmenté de 0,3 % par rapport au yen pour atteindre 148,06. Le dollar, cependant, a baissé de 0,3 pour la semaine, sur la voie de sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le 25 décembre.

L'euro était en hausse de 0,1% à 1,0856 $, rebondissant d'un plus bas de six semaines atteint plus tôt dans la session après qu'une enquête ait montré un sentiment de consommation allemand plus faible que prévu.

Le responsable politique de la BCE, Martins Kazaks, a également déclaré vendredi que la banque centrale était sur la bonne voie pour réduire l'inflation, mais qu'il fallait faire preuve de patience avant d'inverser la politique.

L'euro a perdu 0,7 % sur la semaine, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis octobre.

La livre sterling était en légère baisse contre le dollar à 1,2702 $, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi prochain.