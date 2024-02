Le dollar s'est éloigné d'un nouveau plus haut de trois mois mercredi, les investisseurs consolidant leurs gains à la suite du rapport sur l'inflation américaine, plus élevé que prévu, qui a repoussé les paris sur une première baisse des taux de la Réserve fédérale au milieu de l'année.

Depuis que les données de mardi ont montré que l'indice américain des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,1 % en janvier par rapport à l'année précédente, contre une hausse attendue de 2,9 %, les contrats à terme sur les fed funds ont prévu qu'il n'y aurait pas de baisse des taux de la Fed en mars et qu'il y aurait près de 80 % de chances d'un assouplissement lors de la réunion de juin, selon l'outil de probabilité des taux de LSEG.

Les contrats à terme prévoient également environ trois baisses de taux de 25 points de base chacune cette année.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,1 % à 104,97, après avoir atteint un nouveau sommet de trois mois à 104,97.

"Le dollar américain pourrait avoir encore un peu de marge de manœuvre pour augmenter légèrement jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"Puisque l'économie américaine semble toujours remarquablement résiliente, nous pourrions voir de nouveaux discours de la part des responsables de la Fed qui ajouteraient un peu de jus au dollar américain", a-t-elle ajouté.

J'ai commencé à utiliser l'expression "expectative américaine" pour décrire la situation du dollar américain, car la surperformance de l'économie américaine par rapport à ses homologues au cours de l'année écoulée est devenue tellement banale que nous nous y attendons.

INFLATION AU ROYAUME-UNI

La livre sterling était en baisse de 0,4 % à 1,2541 $, après avoir brièvement touché un plus bas de huit jours, les données montrant que l'inflation britannique ne s'est pas accélérée en janvier comme prévu. Cela pourrait atténuer la pression exercée sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle maintienne ses taux au même niveau plus longtemps.

L'inflation britannique s'est établie à un taux annuel de 4,0 % en janvier, inchangé par rapport à décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation à 4,2 %.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 51 % de chances que la BoE réduise ses taux en juin et 75 % en août, selon l'application Refinitiv de LSEG.

Dans le même temps, le dollar s'est affaibli face au yen après que les principaux responsables de la politique monétaire du Japon ont mis en garde contre ce qu'ils décrivent comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen.

Le billet vert a reculé de 0,1% à 150,585 yens, pas très loin d'un plus haut de trois mois atteint contre la monnaie japonaise mardi. Le dollar a gagné environ 10 yens depuis le début de l'année.

"Nous surveillons le marché de plus près", a déclaré à la presse le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki. "Les mouvements rapides ne sont pas souhaitables pour l'économie.

Interrogé sur la possibilité d'une intervention des autorités sur le marché des devises, M. Suzuki a quitté son bureau sans dire un mot.

Un peu plus tôt, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, avait déclaré que le pays prendrait les mesures nécessaires sur le marché des changes si cela s'avérait nécessaire.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des changes en 2022, lorsque le yen a chuté à son plus bas niveau en 32 ans, à près de 152 yens pour un dollar, en procédant à de rares interventions de vente de dollars et d'achat de yens.

Ailleurs, l'euro a progressé de 0,1 % à 1,0720 $ dans le contexte d'une série de données économiques de la zone euro. Il avait auparavant touché un nouveau plus bas de trois mois à 1,0695 $.

L'emploi dans la zone euro a augmenté de 0,3 % en glissement trimestriel et de 1,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Selon un sondage Reuters, on s'attendait à une hausse de l'emploi de 0,2 % en glissement trimestriel et de 1,1 % en glissement annuel.

Les données ont également montré que la croissance économique dans la région est restée stable au cours des trois derniers mois de 2023 par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 0,1 % par rapport à la même période de 2022.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 4,1 % pour atteindre 51 578 $, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2021, au-dessus de 52 000 $.