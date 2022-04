Le dollar américain restera dominant tant que la Fed restera belliciste

Le Dollar Index, qui a gagné près de 7 % par rapport aux principales devises l'année dernière, a poursuivi sa performance exceptionnelle et a encore augmenté de 4 % depuis le début de l'année, la moitié de ces gains ayant été enregistrés au cours du seul mois de mars.

Une grande partie de cette force a été alimentée par les commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui, en plus d'appeler à des hausses de taux de 50 points de base, parlent ouvertement de réduire énergiquement la taille de son bilan de près de 9 000 milliards de dollars.

Cela a poussé les rendements du Trésor américain vers des sommets pluriannuels et les investisseurs vers les actifs libellés en dollars, un élément clé du commerce du dollar fort qui ne devrait pas s'estomper de sitôt, ce qui maintient la devise à un bon niveau.

Les paris nets longs des spéculateurs sur le dollar ont atteint un sommet de 11 semaines au cours de la dernière semaine, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine publiées vendredi.

Plus des deux tiers des analystes qui ont répondu à une question distincte, soit 37 sur 53, ont déclaré que le commerce du dollar fort durerait encore au moins trois mois, dont 17 ont dit plus de six mois.

Treize répondants ont dit moins de trois mois et les trois autres ont dit que le commerce est déjà terminé.

"Nous avons un resserrement agressif à venir cette année de la part de la Fed. Nous pensons que le taux des fonds fédéraux atteindra probablement 3 % au premier trimestre de l'année prochaine, mais (ils pourraient) même réduire les taux d'ici le dernier trimestre de 2023", a déclaré Chris Turner, responsable mondial de la recherche sur les marchés chez ING.

"Je pense que le dollar pourrait conserver ses gains pendant une grande partie de 2022...(et) nous ne devrions pas commencer à chercher un affaiblissement du dollar avant peut-être, le printemps-été 2023 prochain." (Graphique : Sondage Reuters sur les taux de change - avril 2022 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/znpneqmwxvl/Reuters%20foreign%20exchange%20poll%20-%20April%202022.png)

Ce point de vue correspond aux prévisions médianes du sondage réalisé du 4 au 6 avril auprès de plus de 80 stratèges de change qui s'attendaient à ce que le billet vert finisse par céder une partie de ses gains à d'autres devises.

Mais il y a de nombreuses raisons de tarder, notamment la guerre Russie-Ukraine, qui a fait grimper en flèche le coût de l'énergie et des produits de base, l'Europe étant particulièrement touchée.

"Nous considérons l'évolution du marché de l'énergie comme l'élément négatif le plus important pour l'EUR/USD - les prix élevés ne sont pas près de disparaître", a noté George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur les devises à la Deutsche Bank.

"D'un autre côté, la réévaluation de la Fed devient de moins en moins bénéfique pour le dollar, la BCE a dépassé nos attentes (hawkish) et la réponse fiscale de l'Europe pour compenser l'impact sur la croissance à court terme semble considérable."

Selon les prévisions, l'euro devrait effacer ses pertes de plus de 4 % pour l'année et atteindre 1,14 $ dans 12 mois, un point de vue auquel les analystes se tiennent depuis plus de deux ans. La monnaie commune n'a pas progressé face au dollar pendant trois mois consécutifs depuis septembre 2020.

