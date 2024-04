Le dollar américain restera fort au cours des prochains mois, les marchés financiers continuant à repousser les attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, selon les stratèges du marché des changes interrogés par Reuters.

Après une brève tendance à la baisse à la fin de l'année 2023, le billet vert s'est renforcé d'environ 3,3 % cette année par rapport à un panier de devises principales, les données sur le positionnement des traders montrant des paris nets longs sur le dollar à leur plus haut niveau depuis septembre 2022.

La solidité de l'économie américaine et la persistance de l'inflation ont contraint les marchés financiers à revoir leurs paris sur le calendrier de la première baisse des taux de la Fed.

Alors que les marchés tablent actuellement sur une probabilité d'environ 60 % pour une baisse en juin, ils ont intégré environ 75 points de base de réduction des taux cette année - ce que certains décideurs politiques considèrent comme "raisonnable" et conforme aux propres projections de la Fed.

Ce chiffre est toutefois nettement inférieur aux réductions de près de 150 points de base auxquelles les marchés s'attendaient au début de l'année, ce qui laissait présager que le dollar resterait dominant à court terme.

Aucune des principales devises ne devrait récupérer les pertes subies depuis le début de l'année face au dollar, du moins au cours des trois prochains mois, selon les stratèges en devises interrogés par Reuters entre le 28 mars et le 3 avril.

"Les marchés apprennent progressivement qu'il ne s'agit pas d'un environnement où l'on coupe tout, mais plutôt d'un environnement où l'on ne se précipite pas pour s'ajuster... Cela devrait continuer à soutenir le dollar, au moins jusqu'à ce que les mesures d'atténuation de l'inflation apparaissent plus clairement", ont indiqué les stratèges de Goldman Sachs.

L'euro, qui s'échangeait autour de 1,08 dollar mercredi, devrait gagner environ 1,0 % pour atteindre 1,09 dollar d'ici la fin du mois de juin, ce qui permettrait de réduire légèrement la perte de 2,3 % subie depuis le début de l'année. Le yen devrait ensuite gagner encore 1,0 % pour atteindre 1,10 $ dans six mois, selon les prévisions médianes de 90 analystes de change.

LE YEN RESTE LA MONNAIE DE PORTAGE PAR EXCELLENCE

Le yen japonais, en baisse de près de 25 % depuis début 2022 et d'environ 1 % après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt le mois dernier pour la première fois en 17 ans, devrait être l'une des principales devises à gagner contre le dollar au cours de l'année à venir.

Le yen, qui s'échange actuellement à 151,7 pour un dollar, devrait augmenter d'environ 6,1 % pour atteindre 143 d'ici à la fin du mois de septembre, avant de se renforcer encore de 2,9 % pour atteindre 139 dans les 12 mois à venir. La BOJ devrait encore relever ses taux au moins une fois cette année.

Néanmoins, la médiane des réponses d'une trentaine de personnes à une question supplémentaire a montré que la valeur la plus faible du yen, qui a atteint son niveau le plus bas en 34 ans la semaine dernière, serait de 152 pour un dollar ce mois-ci. Les réponses allaient de 151,8 à 155,0.

Si elles se concrétisent, ces réponses pourraient ouvrir la voie à une intervention sur le marché des changes de la part des autorités japonaises, qui ont récemment déclaré qu'elles pourraient prendre des "mesures décisives" pour contrer la faiblesse du yen.

La dernière fois qu'elles sont intervenues, c'était en octobre 2022, lorsque le yen était tombé à un niveau proche de 152 pour un dollar.

À la question de savoir si le yen restait la monnaie de financement préférée pour les opérations de portage - emprunter dans une monnaie à faible taux d'intérêt pour investir dans une monnaie à rendement plus élevé - une majorité de près de 90 % des personnes interrogées, soit 26 sur 30, ont répondu par l'affirmative.

Les quatre autres ont choisi le franc suisse.

"Le retrait de la politique de taux d'intérêt négatifs et de contrôle de la courbe des rendements de la BOJ a été fortement télégraphié et essentiellement intégré dans le marché des changes ... en conséquence, nous avons eu une réaction classique du type 'acheter la rumeur, vendre le fait' pour le yen", a déclaré Alex Cohen, stratège des changes chez Bank of America.

"Le portage reste un facteur clé pour le yen, qui devrait continuer à être utilisé comme monnaie de financement. Le passage d'un taux directeur légèrement négatif à un taux légèrement positif n'y changera rien."

