Le dollar s'est éloigné d'un nouveau plus haut de trois mois contre un panier de devises principales mercredi, les investisseurs ayant consolidé leurs gains après le rapport sur l'inflation américaine plus élevé que prévu de la session précédente.

Les données sur l'inflation en janvier ont repoussé les paris sur une première réduction des taux de la Réserve fédérale au milieu de l'année.

Le billet vert s'est également affaibli face au yen après que les principaux responsables de la monnaie du Japon aient mis en garde contre ce qu'ils décrivent comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen.

Le dollar a baissé de 0,2% à 150,52 yens, pas très loin d'un pic de trois mois atteint mardi face à la monnaie japonaise. L'unité américaine a gagné environ 10 yens depuis le début de l'année.

Depuis que les données de mardi ont montré que l'indice américain des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,1 % en janvier en glissement annuel, par rapport à une hausse attendue de 2,9 %, les contrats à terme sur les fed funds n'ont pas prévu de baisse de taux en mars et ont près de 80 % de chances d'être assouplis lors de la réunion de juin, selon l'outil de probabilité de taux de LSEG. Il y a deux semaines, les marchés s'attendaient à ce que la première baisse de taux ait lieu en mai.

Les contrats à terme prévoient également environ trois baisses de taux de 25 points de base chacune cette année, contre environ cinq baisses deux semaines plus tôt.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à six autres grandes devises, a glissé de 0,1 % à 104,72, après avoir atteint un nouveau sommet de trois mois à 104,97.

"Le renforcement du dollar est maintenant la voie de la moindre résistance. Nous ne pensons pas qu'il soit encore temps d'estomper ces mouvements", a déclaré Vassili Serebriakov, stratège FX, chez UBS à New York.

"Mais les choses peuvent changer rapidement et nous avons les ventes au détail jeudi, bien que nous nous attendions à un chiffre robuste à nouveau. Cela devrait soutenir la force du dollar.

Les économistes s'attendent à une baisse de 0,1% des ventes au détail américaines en janvier, après une hausse de 0,6% en décembre, selon un sondage Reuters.

INFLATION AU ROYAUME-UNI

La livre sterling a baissé de 0,2 % par rapport au dollar, à 1,2563 dollar, après avoir brièvement touché un plus bas de plus d'une semaine, les données montrant que l'inflation britannique ne s'est pas accélérée en janvier comme prévu. Cela pourrait atténuer la pression exercée sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle maintienne ses taux plus longtemps.

L'inflation britannique s'est établie à un taux annuel de 4,0 % en janvier, inchangé par rapport à décembre, mais inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 4,2 %.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 51 % de chances que la BoE réduise ses taux en juin et 75 % de chances qu'elle le fasse en août, selon l'outil de LSEG sur les probabilités de taux.

Au Japon, le ministre des finances Shunichi Suzuki a déclaré aux journalistes que le gouvernement surveillait de près le marché des devises, en particulier le dollar/yen, ajoutant que "des mouvements rapides ne sont pas souhaitables pour l'économie".

Plus tôt, Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré que le pays prendrait des mesures appropriées sur le marché des changes si cela s'avérait nécessaire.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des devises en 2022, lorsque le yen a chuté à son plus bas niveau depuis 32 ans, à près de 152 pour un dollar, en achetant des dollars et en vendant l'unité japonaise.

Ailleurs, l'euro a gagné 0,2 % par rapport au dollar pour atteindre 1,0720 $ dans le cadre d'une série de données économiques de la zone euro. Il avait auparavant touché un nouveau plus bas de trois mois à 1,0695 $.

L'emploi dans la zone euro a augmenté de 0,3 % en glissement trimestriel et de 1,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Selon un sondage Reuters, on s'attendait à une hausse de l'emploi de 0,2% en glissement trimestriel et de 1,1% en glissement annuel.

Les données montrent également que la croissance économique dans la région est restée stable au cours des trois derniers mois de 2023 par rapport au trimestre précédent et qu'elle a augmenté de 0,1 % par rapport à la même période en 2022.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 4,1 % pour atteindre 51 612 $, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2021, au-dessus de 52 000 $.