Le dollar a connu une hausse généralisée mercredi, s'envolant face au yen japonais à son plus haut niveau depuis la mi-1990, après que l'inflation américaine a augmenté plus que prévu en mars, repoussant de juin à septembre la date prévue pour une première baisse des taux d'intérêt.

Les acteurs du marché sont également à l'affût de tout signe d'intervention des autorités japonaises pour stimuler le yen.

La forte variation du yen est survenue après que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % en mars, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3 %. En glissement annuel, l'IPC a augmenté de 3,5 %, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de 3,4 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation de base a augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre en mars, alors que les prévisions tablaient sur une progression de 0,3 %. Sur une base annuelle, elle a augmenté de 3,8 %, contre une hausse estimée à 3,7 %.

Suite aux données de l'IPC, les traders ont réduit les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin à 19 %, contre 57 % mardi dernier, selon l'outil FedWatch du CME. Ils estiment désormais que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre est de 72 %, d'après les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont également réduit le nombre de baisses de taux cette année à moins de deux, contre trois ou quatre il y a quelques semaines.

"Le taux d'inflation de base s'est accéléré quatre mois d'affilée, ce qui pourrait entraîner une certaine modération plus tard dans l'année, mais étant donné que vous partez d'un taux plus élevé, vous aurez besoin de chiffres vraiment faibles et de plus de temps pour être convaincu que l'inflation tend à redescendre après ce qui semblait être le cas à l'automne dernier", a déclaré Joseph Lavorgna, économiste en chef pour les États-Unis, chez SMBC Nikko Securities à New York.

"Cela signifie que le calendrier de l'assouplissement de la Fed va être repoussé.

En milieu de journée, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six grandes devises, était en hausse de 1,1 % à 105,22. Plus tôt, il avait atteint son plus haut niveau depuis novembre.

L'euro, quant à lui, a baissé de 1,1 % à 1,0737 $.

Face au yen, le dollar était en hausse de 0,7 % à 152,895 yens, après avoir atteint 152,95, son plus haut niveau depuis la mi-1990.

Les opérateurs sont en alerte depuis des semaines quant à une éventuelle intervention des autorités de Tokyo, car même une sortie historique des taux négatifs au Japon n'a pas réussi à faire remonter la monnaie.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des changes en 2022, vendant du dollar pour acheter du yen, d'abord en septembre, puis en octobre, alors que le yen glissait vers ce qui était alors son plus bas niveau depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.

Le yen est sous pression depuis des années, car les taux d'intérêt américains ont augmenté alors que ceux du Japon sont restés proches de zéro, ce qui a poussé les liquidités à quitter le yen pour le dollar afin de gagner ce que l'on appelle le "carry" (portage).

"Le dollar-yen est plus sensible aux taux à long terme que l'euro-dollar et plus instable aux niveaux actuels, avec une forte position nette longue parmi la communauté à effet de levier qui pourrait déclencher une accélération dans l'une ou l'autre direction en cas de grosse surprise", ont déclaré les analystes de la Société Générale dans une note.

Les données sur les contrats à terme sur le yen de la CFTC ont montré que les positions courtes non commerciales avaient grimpé à 143 230 contrats le 2 avril, les plus importantes depuis décembre 2023.

"Je dirais qu'il y a 30 % de chances que le Japon intervienne ce mois-ci. Le mouvement d'aujourd'hui, ce mouvement rapide vers le bas, semble être un mauvais moment pour intervenir", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez FOREXLIVE.

"Le Japon ne veut pas que le yen s'affaiblisse davantage, mais il s'agit d'un mouvement fondamental de la force du dollar américain, je ne vois pas l'argument pour combattre ce mouvement du Japon en ce moment, ce n'est pas un mouvement du yen, c'est un mouvement général du dollar américain. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; reportages complémentaires de Herb Lash à New York, Karen Brettell et Vidya Ranganathan à Singapour ; rédaction de Dhara Ranasinghe, Andrew Heavens et Chizu Nomiyama)