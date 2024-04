Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis novembre vendredi, stimulé par la demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de divergences croissantes entre les politiques monétaires de la Réserve fédérale et des autres grandes banques centrales.

L'indice du dollar était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis septembre 2022. Il était en hausse de 0,7 % à 106,02.

Vendredi, Israël attendait une attaque de l'Iran ou de ses mandataires, alors que les avertissements de représailles pour l'assassinat, la semaine dernière, d'un haut fonctionnaire de l'ambassade d'Iran à Damas se multiplient. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé Israël du meurtre et a déclaré qu'il "devait être puni et le serait" pour une opération qu'il a qualifiée d'équivalente à une attaque sur le sol iranien.

"Nous avons une confluence d'éléments qui stimulent le dollar : l'augmentation du risque géopolitique, les données optimistes des États-Unis en termes d'inflation et le solide rapport sur l'emploi de la semaine dernière", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies à New York.

"Le risque géopolitique, en particulier, accroît la volatilité sur le marché", a-t-il ajouté.

L'euro, quant à lui, est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois face au dollar, après que la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle pourrait bientôt réduire ses taux d'intérêt. La Fed, quant à elle, s'attend à ce que les taux restent élevés jusqu'à la fin de l'année.

La monnaie unique européenne s'est échangée à 1,0637 $, en baisse de 0,9 %, après avoir atteint 1,0622 $, son niveau le plus bas depuis le 3 novembre, et était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la fin du mois de septembre 2022.

La force généralisée du dollar a également envoyé le yen à un nouveau plus bas de 34 ans, les investisseurs restant à l'affût de signes d'une action potentielle des autorités monétaires japonaises pour soutenir la monnaie.

Les récentes données économiques américaines sur le marché du travail et l'inflation ont encore réduit les attentes du marché quant à une baisse des taux de la Fed.

Les attentes d'une réduction d'au moins 25 points de base en juin sont tombées à 26 %, contre 50,8 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prévoient désormais 77 % de chances que la première baisse de taux ait lieu en septembre.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont également ramené le nombre de baisses de taux de 25 points de base cette année à moins de deux, soit environ 46 points de base, contre trois ou quatre il y a quelques semaines.

La Fed contraste ainsi avec la Banque centrale européenne, qui a indiqué jeudi qu'elle pourrait commencer à réduire ses taux dès le mois de juin.

La différence entre les prévisions de taux d'intérêt a creusé l'écart entre les rendements des obligations américaines et ceux de la zone euro allemande, atteignant son plus haut niveau depuis 2019. Cela a rendu les obligations américaines plus attrayantes et a stimulé le dollar.

Les données économiques de vendredi ont montré que les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté pour un troisième mois consécutif en mars, en raison de la hausse des coûts des produits énergétiques et alimentaires, mais les pressions inflationnistes sous-jacentes importées ont été modérées.

Une autre enquête de l'Université du Michigan a montré que sa lecture préliminaire du sentiment des consommateurs américains s'est affaiblie en avril, tandis que les attentes en matière d'inflation pour les 12 prochains mois et au-delà ont augmenté.

La livre sterling s'est également affaiblie par rapport au dollar et a perdu 0,9 % à 1,2445 $ après être tombée à 1,2426 $, son niveau le plus bas depuis le 17 novembre. La livre était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-juillet.

Le yen a rebondi après que le dollar se soit renforcé par rapport à la monnaie japonaise. Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis la mi-1990 à 153,39 yens et a changé de mains pour la dernière fois à 153,19 yens, en baisse de 0,1%.

La menace d'une intervention sur le marché des changes par les autorités japonaises semble avoir atténué les mouvements du yen, après que le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré : "S'il y a des mouvements excessifs, nous réagirons de manière appropriée sans exclure aucune option.

La monnaie japonaise était en passe de connaître une baisse hebdomadaire d'environ 0,8 %, sa deuxième semaine consécutive de baisse par rapport au dollar.