Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois face à un panier de devises mardi, les inquiétudes concernant la croissance mondiale, en particulier en Chine, ayant poussé les investisseurs à se tourner vers la monnaie américaine, valeur refuge.

Le dollar australien s'est effondré après que la Banque de réserve d'Australie ait maintenu ses taux.

L'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en huit mois en août, selon une enquête du secteur privé, alors que la faiblesse de la demande continue de peser sur la deuxième économie mondiale et que les mesures de relance n'ont pas réussi à relancer la consommation de manière significative.

Le déclin de l'activité commerciale dans la zone euro s'est accéléré plus rapidement que prévu le mois dernier, le secteur des services dominant de la zone étant en contraction, selon une enquête qui suggère que la zone pourrait tomber en récession.

"Les inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance mondiale imputable à la Chine et à l'Europe sont de plus en plus vives. En conséquence, le dollar bénéficie d'une solide offre de valeur refuge", a déclaré Joe Manimbo, analyste principal de marché chez Convera à Washington.

"Dans le même temps, l'inflation élevée aux États-Unis fait s'évanouir les attentes d'une baisse prochaine des taux de la Fed", a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt, tout en soulignant qu'il ne voyait actuellement rien qui puisse l'obliger à augmenter à nouveau le coût des emprunts à court terme.

Les marchés financiers pensent que les hausses de taux de la Fed sont terminées. Mais M. Waller a mis en garde contre une telle hypothèse, notant que la Fed a déjà été échaudée par des données qui semblaient indiquer une amélioration sur le front de l'inflation, avant que les pressions sur les prix ne soient plus fortes que prévu.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six contreparties majeures - était en hausse de 0,62 % à 104,8. L'indice a atteint un plus haut de près de 6 mois à 104,85 plus tôt dans la session.

"À partir d'ici, nous pourrions potentiellement faire une course vers les sommets de 2023 si nous continuons à voir une faiblesse à l'étranger", a déclaré M. Manimbo de Convera.

L'euro était en baisse de 0,69% après avoir atteint un plus bas de près de 3 mois contre le dollar à 1,07225 $.

Le dollar américain a également augmenté par rapport à la monnaie chinoise, et était en dernière position en hausse de 0,36% à 7,3035 contre le yuan négocié à l'étranger.

Le dollar australien, exposé à la Chine, a été l'une des monnaies les plus faibles contre le billet vert, en baisse de 1,29% à un nouveau plus bas de 10 mois, après que la banque centrale australienne ait maintenu mardi ses taux d'intérêt pour un troisième mois, encourageant les spéculations sur la fin du cycle de resserrement alors que les décideurs politiques ont indiqué qu'ils avaient une emprise plus ferme sur les prix.

"C'est une sorte de coup double contre l'Aussie. D'un côté, vous avez une décision de statu quo de la part de la RBA et de l'autre, vous avez les nouvelles inquiétantes de la Chine", a déclaré M. Manimbo de Convera.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, à 147,8 yens, alors que les traders guettent tout signe indiquant que le gouvernement japonais est prêt à intervenir pour soutenir sa monnaie, comme il l'avait fait l'année dernière.

La détérioration de la croissance mondiale a fait chuter la livre à son plus bas niveau depuis 12 semaines face au dollar, après qu'une enquête ait montré que l'activité commerciale en Grande-Bretagne s'est contractée le mois dernier. La livre a baissé de 0,5 % à 1,2565 dollar.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a glissé de 0,29% à 25 743 $, oscillant près d'un plus bas de 12 semaines.