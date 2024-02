Le dollar a atteint son plus haut niveau en huit semaines par rapport à ses principaux homologues lundi, les traders ayant réduit leurs paris sur des baisses de taux agressives de la part de la Réserve fédérale cette année, compte tenu d'une économie américaine toujours résistante.

Le yen ainsi que les dollars australien et néo-zélandais ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois, tandis que l'euro a atteint son plus bas niveau depuis plus d'un mois, à 1,07675 dollars, face à un billet vert plus fort.

L'indice du dollar a atteint 104,18, son plus haut niveau depuis décembre.

La réévaluation de la Fed a eu lieu à la suite du rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui a largement dépassé les attentes du marché, renforçant la déclaration du président Jerome Powell à la fin de la réunion de politique générale de la banque centrale la semaine dernière, selon laquelle une réduction des taux en mars était improbable.

"La conférence de presse de Jay Powell sur le FOMC et le très bon rapport sur les emplois non agricoles ont essentiellement fermé la porte à une baisse des taux en mars", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment qu'il y a seulement 20 % de chances que la Fed commence à assouplir ses taux en mars, contre près de 50 % il y a une semaine. Les chances d'une réduction en mai se sont également allongées.

Dans une interview accordée à l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS diffusée dimanche soir, M. Powell a déclaré que la Fed pouvait être "prudente" dans sa décision de réduire son taux d'intérêt de référence, la vigueur de l'économie donnant aux banquiers centraux le temps d'acquérir la certitude que l'inflation continuera à ralentir.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient actuellement un assouplissement d'environ 137 points de base pour la Fed cette année, contre 150 points de base à la fin de l'année dernière.

Le yen japonais était en baisse de 0,15 % à 148,58 pour un dollar, après avoir atteint un creux de 148,82 plus tôt dans la session.

L'Aussie a baissé de 0,33% à 0,6490 $, tandis que le kiwi a perdu 0,25% pour s'échanger à 0,6050 $.

La livre sterling a atteint son niveau le plus bas depuis le 17 janvier, à 1,2600 $.

"Le dollar devrait conserver ses gains récents", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté en raison des attentes de taux américains plus élevés à long terme, le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes de taux d'intérêt à court terme, a augmenté de près de sept points de base à 4,4386%.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de cinq points de base à 4,0829 %.

Ailleurs, le régulateur chinois des valeurs mobilières s'est engagé à prévenir les fluctuations anormales du marché, après que les actions chinoises aient plongé à leur plus bas niveau depuis cinq ans, mais n'a pas annoncé de mesures spécifiques.

Cela n'a pas aidé le yuan, avec le yuan offshore en baisse marginale à 7,2182 pour un dollar, sous la pression d'un billet vert plus fort.

Il était tombé à un plus bas de plus de deux semaines de 7,2225 pour un dollar plus tôt dans la session.

"Je doute que (les nouvelles) soutiennent matériellement (le yuan) à court terme, à moins que nous n'obtenions des détails plus concrets", a déclaré M. Kong de la CBA.

"Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des spéculations et quelques rapports médiatiques parlant d'un soutien supplémentaire pour le marché des actions ou le marché immobilier. Mais nous n'avons pas vu beaucoup de détails sur ces mesures d'assouplissement de la part du gouvernement chinois.

"Je pense donc que les marchés restent assez sceptiques quant à la concrétisation de ces informations.