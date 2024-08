Le dollar américain a chuté à son plus bas niveau depuis quatre mois vendredi, après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu en juillet a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt de 50 points de base en septembre, alors que l'économie se dégrade.

Les employeurs ont créé 114 000 emplois, ce qui est inférieur aux prévisions qui tablaient sur une augmentation de 175 000. Le taux de chômage est passé à 4,3 %, alors que les économistes s'attendaient à ce qu'il reste inchangé à 4,1 %.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 71 % des traders estiment désormais que la Fed réduira ses taux de 50 points de base en septembre, contre 31 % avant la publication des données et 22 % jeudi.

Une réduction d'au moins 25 points de base est entièrement prévue pour septembre et un assouplissement de 116 points de base est désormais attendu d'ici la fin de l'année.

"C'est à cela que ressemble une peur de la croissance. Le marché se rend compte que l'économie ralentit effectivement", a déclaré Wasif Latif, président et directeur des investissements chez Sarmaya Partners à Princeton, dans le New Jersey.

L'indice du dollar a baissé de 1,1 % à 103,21 et est descendu jusqu'à 103,12, son niveau le plus bas depuis le 14 mars. Il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis novembre.

Les rendements des bons du Trésor ont également chuté, les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, tombant à 3,845 %, leur plus bas niveau depuis mai 2023, et les rendements de référence à 10 ans atteignant un plus bas niveau de 3,79 % pour la première fois depuis le 27 décembre.

Le département du travail américain a déclaré que l'ouragan Beryl, qui a touché le Texas le 8 juillet, n'a eu "aucun effet perceptible" sur les données relatives à l'emploi, écartant ainsi une théorie qui aurait pu expliquer cette faiblesse.

"Pour autant que je sache, il n'y a pas de lueur d'espoir. Ils disent qu'il n'y a pas eu d'effet d'ouragan, et si c'est le cas, ce n'est pas suffisant pour compenser le degré de faiblesse que nous observons", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 à la succursale new-yorkaise de Standard Chartered.

Certains économistes, cependant, n'étaient pas convaincus que Beryl n'avait pas eu d'impact, et ont vu quelques points d'éclaircie dans les données sur l'emploi de vendredi.

La Fed a maintenu les taux d'intérêt inchangés à l'issue de sa réunion de deux jours mercredi et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les taux d'intérêt pourraient être abaissés dès septembre si l'économie américaine suit la trajectoire prévue.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devrait agir de manière "stable", ce qui constitue un léger recul par rapport aux prix du marché qui prévoient des baisses de taux.

La baisse des chiffres de l'emploi, la faiblesse du rapport sur l'industrie manufacturière et les perspectives décevantes des entreprises au cours des derniers jours ont renforcé les craintes d'une dégradation plus rapide de l'économie.

Toutefois, malgré la faiblesse du rapport sur l'emploi de vendredi, M. Englander note que "la plupart des autres indicateurs ne sont pas compatibles avec un ralentissement très marqué pour le moment... Tout est mou, mais rien n'est catastrophique".

Les nouvelles publications économiques seront désormais suivies de plus près pour savoir si les perspectives de croissance sont aussi mauvaises qu'on le craignait.

Le billet vert s'est affaibli de 1,84% à 146,62 yens japonais et a atteint 146,42, son niveau le plus bas depuis le 2 février.

Le yen a progressé depuis qu'il a atteint 161,96 contre le dollar, son plus bas niveau en 38 ans, le 3 juillet, grâce aux interventions des autorités japonaises et au dénouement d'opérations de portage dans lesquelles les opérateurs étaient à découvert sur le yen et à l'achat d'actifs en dollars américains.

Le yen a bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire mercredi, lorsque la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à 0,25 %, soit le taux le plus élevé depuis 2008.

Le yen japonais et le franc suisse ont également été stimulés par la demande de valeurs refuges dans le contexte de la chute des actions et des préoccupations géopolitiques.

Les funérailles du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, ont eu lieu au Qatar vendredi, après son assassinat il y a deux jours dans la capitale iranienne, Téhéran, qui, selon les investisseurs, pourrait entraîner une aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Le dollar s'est affaibli de 1,58% à 0,859 franc suisse, son plus bas niveau depuis le 2 février.

L'euro a gagné 1,12 % à 1,0912 $ et a atteint 1,0927 $, son plus haut niveau depuis le 18 juillet.

La livre sterling s'est renforcée de 0,53% à 1,2807 $, rebondissant d'un plus bas d'un mois après que la Banque d'Angleterre ait réduit jeudi ses taux d'intérêt d'un plus haut de 16 ans.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 2,74% à 62 878 $.