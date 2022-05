Le dollar atteint son plus bas niveau depuis un mois, le kiwi cède son gain après le relèvement des taux.

La Reserve Bank of New Zealand est devenue la dernière banque centrale à relever ses taux d'intérêt d'un demi-point. Alors que cette décision était attendue, elle a également fourni des indications belliqueuses sur sa politique, en indiquant qu'une hausse plus importante et plus précoce réduisait le risque de persistance de l'inflation.

Cela a permis au dollar kiwi d'augmenter jusqu'à 0,8 % à un moment donné pour atteindre un sommet de trois semaines à 0,6514 $. Mais comme le dollar américain a gagné du terrain, il a cédé la plupart de ces gains pour s'échanger 0,2 % de plus à 0,648 $.

"La décision de la RBNZ montre que les banques centrales ne sont pas d'humeur à ralentir. Les conditions sont assez serrées dans de nombreuses économies du G10 et c'est un signe qu'à court terme, le resserrement de la politique restera agressif", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho à Londres.

M. Asher a toutefois noté que les signes de ralentissement de l'économie américaine - qui se sont manifestés tout récemment dans les données sur le logement et la confiance des entreprises publiées mardi - pourraient obliger les marchés à revoir à la baisse les prévisions de hausse des taux et d'inflation.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans, qui ont atteint des sommets de 3 ans et demi au début du mois de mai, ont depuis baissé de quelque 40 points de base. Ils ont encore glissé de 2 points de base mercredi, mais les rendements à deux ans sont restés stables sur la journée.

Le dollar a chuté d'environ 3 % après avoir atteint des sommets de deux décennies plus tôt ce mois-ci, mais il a rebondi de 0,4 % par rapport aux plus bas d'un mois atteints plus tôt cette semaine.

"Mon sentiment est qu'il y a une chance raisonnable que les taux américains aient atteint leur sommet et que le dollar ait atteint le sien. Je ne pense pas qu'il baissera fortement à partir de là, mais la tarification d'une politique plus stricte doit faire une pause", a ajouté M. Asher.

En début de semaine, le dollar a également été ébranlé par la directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a laissé entrevoir la fin des taux d'intérêt négatifs dans les prochains mois.

Les commentaires de Mme Lagarde impliquaient une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt et ont alimenté les spéculations sur des hausses plus importantes cet été.

Mais alors que cela a porté l'euro à son plus haut niveau sur un mois, à 1,0748 $ mardi, il a glissé de 0,6 % mercredi, à 1,067 $.

Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la BCE, a fait perdre un peu de sa vigueur à la monnaie unique en mettant en garde contre une "crise de normalisation" provoquée par le retour des taux d'intérêt à un niveau "neutre".

L'euro a également reculé de 0,3 % par rapport au franc suisse, qui s'est raffermi ces derniers jours après que les responsables de la banque centrale ont déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à resserrer leur politique si l'inflation restait au-dessus des objectifs.

Plus tard dans la journée, les traders pourraient glaner des indices sur le rythme du resserrement de la Réserve fédérale, lorsque le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire sera publié.

Déjà, dans un essai publié mardi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a averti qu'une hausse des taux trop rapide pourrait créer "une dislocation économique significative", exhortant ses collègues à "procéder avec prudence".

"La Fed, bien sûr, reste concentrée sur l'inflation, mais si l'inflation lue devait (commencer) à se modérer, alors Bostic a ouvert la possibilité d'une pause de la Fed", a déclaré à ses clients Tapas Strickland, économiste des marchés à la National Australia Bank.