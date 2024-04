Le dollar a atteint son plus bas niveau en deux semaines jeudi, alors que les données économiques soutiennent les attentes d'une réduction rapide des taux d'intérêt aux États-Unis, et a chuté face au yen, qui s'est effondré.

Un ralentissement inattendu de la croissance des services américains, soutenant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt, a poussé le dollar à la baisse mercredi.

Toutefois, la monnaie américaine a pu réduire certaines pertes antérieures après que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que des réductions de taux pourraient ne pas être nécessaires cette année si l'inflation continue de stagner.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi que les données sur l'inflation au début de cette année "ont été un peu moins encourageantes" et soulèvent la question de savoir "si nous assistons à un véritable changement dans les perspectives économiques, ou simplement à un accident de parcours".

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,077% à 104,14 après avoir atteint 103,910, son niveau le plus bas depuis le 21 mars.

La publication du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi constituera le principal point d'attention pour le reste de la semaine. Les économistes interrogés par Reuters prévoient que 200 000 emplois ont été créés en mars.

"Powell semble toujours viser une baisse des taux en juin et c'est pourquoi je pense que la réaction à ce rapport sur l'emploi pourrait être amplifiée, en particulier si les chiffres de l'emploi non agricole sont inférieurs aux attentes ou en deçà", a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie sur les taux et les devises chez Amundi US.

Le yen était proche de son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au billet vert, car le changement de politique historique de la Banque du Japon visant à mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs n'a pas réussi jusqu'à présent à soutenir la monnaie.

La situation des taux, avec des rendements américains à 10 ans supérieurs à 4 % et des taux japonais toujours proches de zéro, maintient les liquidités des grands investisseurs japonais à l'étranger, où ils peuvent obtenir de meilleurs rendements, privant ainsi le yen du soutien des flux de rapatriement.

Le yen était en hausse de 0,27 % par rapport au dollar, à 151,28, après avoir atteint 151,975 la semaine dernière.

Les autorités japonaises interviendront probablement sur le marché des devises si le yen sort de la fourchette dans laquelle il se trouve depuis des années et s'affaiblit bien au-delà de 152 pour un dollar, a déclaré jeudi Tatsuo Yamazaki, ancien haut responsable de la monnaie japonaise.

"Je ne suis pas sûr qu'elles s'arrêteront à 152, mais je pense que quelque part autour de 152, elles devront intervenir", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord à la Standard Chartered Bank à New York.

Le franc suisse a chuté d'environ 0,6% contre le dollar après que les données aient montré que l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 1,0% par rapport à l'année précédente en mars, ce qui est moins que prévu.

Le franc suisse est tombé jeudi à 0,9848 contre l'euro, son plus bas niveau depuis début mai 2023. Un jour plus tôt, il a chuté à 0,9095 contre le dollar, son plus bas niveau depuis début novembre 2023.

Les analystes ont déclaré que la nouvelle baisse de l'inflation suisse en mars renforçait l'idée que la Banque nationale suisse réduirait ses taux de 50 points de base supplémentaires cette année.

L'euro a augmenté de 0,12 % jeudi et est revenu au milieu d'une fourchette qu'il maintient depuis un an à 1,085 $.

L'inflation européenne est apparue plus faible que prévu mercredi, renforçant les attentes d'une réduction des taux européens en juin.

Les traders ont réagi en donnant un coup de pouce aux dollars australien et néo-zélandais, envoyant le dollar australien au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours et à un plus haut de deux semaines de 0,66180 $.

Le dollar néo-zélandais a repris pied au-dessus de 0,60 $ et s'échangeait en dernier lieu à 0,603 $, soit une hausse de 0,33 %. Les traders s'attendent à ce que les réductions de taux néo-zélandais commencent en août, mais que les taux australiens soient maintenus jusqu'en novembre.

Les marchés chinois étaient fermés pour cause de vacances.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 4,3 % à 68 552 $, tandis que l'éther était en hausse de 2,08 % à 3 375,3 $.