Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois face à ses principaux concurrents mercredi, faisant tomber l'euro et la livre sterling à leur plus bas niveau depuis 6 mois et poussant le yen plus profondément dans la zone d'intervention, alors que la perspective de taux américains plus élevés et plus longs a saisi les marchés.

Les bons du Trésor américain se sont stabilisés après une forte chute ces derniers jours, bien que les rendements restent élevés et maintiennent le billet vert à un niveau élevé.

L'euro était en baisse de 0,14 % à 1,05575 $, après avoir chuté à un plus bas de six mois de 1,05555 $ plus tôt dans la session. La monnaie unique était en passe de perdre plus de 3% pour le trimestre, sa pire performance trimestrielle depuis un an.

La livre sterling était également en baisse de 0,09 % à 1,2146 $ après avoir atteint un plus bas de six mois à 1,2141 $ plus tôt mercredi, et se dirigeait vers une perte trimestrielle de plus de 4 %.

L'indice du dollar américain a quant à lui atteint son plus haut niveau en 10 mois, à 106,30.

"Le dollar américain est plus sensible à la hausse qu'à la baisse", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

"C'est un choc pour les marchés depuis la semaine dernière parce que la rhétorique de la Réserve fédérale était plus hawkish que prévu... Je pense qu'il est plus probable qu'ils augmentent les taux une fois de plus".

Ces derniers jours, les responsables de la Fed ont évoqué la possibilité que la banque centrale doive encore relever ses taux d'intérêt, alors qu'elle les a maintenus la semaine dernière, tout en durcissant sa politique monétaire expansionniste.

Les rendements des bons du Trésor américain ont ainsi atteint des sommets pluriannuels ces derniers jours, les marchés monétaires ajustant leurs prévisions concernant le niveau maximal des taux américains et le resserrement des conditions monétaires pendant une période plus longue qu'initialement prévu.

Le rendement de référence à 10 ans était à 4,5255 %, après avoir atteint son plus haut niveau en 16 ans à 4,5660 % lors de la séance précédente. Le rendement à deux ans s'est établi à 5,0644 %.

Les rendements américains élevés ont causé des problèmes au yen, qui a légèrement augmenté à 149,03 pour un dollar, après avoir glissé à un plus bas de 11 mois de 149,185 mardi.

La paire dollar/yen a tendance à être extrêmement sensible aux variations des rendements du Trésor américain à long terme, en particulier à 10 ans.

La baisse lente mais constante du yen vers le niveau psychologique de 150 pour un dollar a maintenu les traders en alerte pour tout signe d'intervention de la part des autorités japonaises, alors que les officiels intensifient leur rhétorique contre la monnaie en baisse.

La zone des 150 est considérée par certains comme une ligne rouge qui inciterait les autorités japonaises à intervenir, comme elles l'ont fait l'année dernière.

"La pression fondamentale à la hausse (sur le dollar/yen) exercée par les rendements obligataires est tout simplement trop importante pour être ignorée", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Même s'il y avait une intervention, elle ne ferait pas baisser le dollar/yen de façon permanente à moins que les rendements obligataires ne commencent à reculer sérieusement.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Banque du Japon, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques étaient d'accord sur la nécessité de maintenir des paramètres monétaires très souples, mais qu'ils étaient divisés sur la date à laquelle la banque centrale pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs.

Ailleurs, l'Aussie a chuté de 0,20 % à 0,6385 $, réagissant à peine aux données de mercredi indiquant une accélération de l'inflation australienne le mois dernier, ce qui correspond aux attentes.

"Le rapport d'aujourd'hui ne change rien pour la (Reserve Bank of Australia) à mon avis, qui maintiendra probablement les taux à 4,1% lors de sa prochaine réunion", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,23% à 0,5931$.