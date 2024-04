Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de cinq mois mardi, les données économiques plus solides que prévu ayant incité les investisseurs à réduire leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt en juin, ce qui a stimulé la monnaie.

Les craintes d'une intervention des autorités japonaises ont toutefois ralenti les gains du dollar par rapport au yen, même si les rendements du Trésor américain à long terme - que la paire de devises a tendance à suivre - ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines dans la nuit.

L'indice du dollar a atteint 105,1 mardi, son plus haut niveau depuis le 14 novembre.

Les données américaines ont montré de manière inattendue la première expansion de l'industrie manufacturière depuis septembre 2022. L'indice s'est maintenu à 105, inchangé par rapport à lundi.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-février et n'était pas loin de ses plus bas niveaux de novembre, s'échangeant légèrement en baisse à 1,0732 $. Les données publiées mardi ont montré que le ralentissement de l'activité manufacturière dans la zone euro s'est à nouveau accentué en mars.

La livre sterling a peu varié dans le bas de sa récente fourchette et s'est rapprochée de son plus bas niveau depuis décembre à 1,2558 $.

Les données de l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine de lundi ont également montré une forte augmentation d'une mesure des prix dans le secteur, ajoutant aux préoccupations des investisseurs que l'inflation sera lente à retomber à 2%, retardant la première baisse des taux de la Réserve fédérale.

Le président de la Fed

Jerome Powell

a déclaré vendredi que la banque centrale n'était pas pressée d'abaisser les coûts d'emprunt après que les données ont montré qu'une mesure clé de l'inflation a légèrement augmenté en février.

"Cette force (du dollar) est une extension du mouvement observé à la fin de la semaine dernière lorsque Christopher Waller de la Réserve fédérale a prononcé un discours moins dovish", a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING.

M. Turner a déclaré que les données sur les offres d'emploi aux États-Unis pourraient peser sur le dollar plus tard dans la journée si elles montrent une baisse des postes vacants.

"Toute inversion de la force du dollar - si elle se produit - devra être motivée par les données", a-t-il déclaré.

YEN PLAT

Le yen japonais est resté stable à 151,58, après avoir chuté à 151,79. Il a évolué dans une fourchette étroite depuis qu'il a atteint mercredi 151,975, son niveau le plus bas depuis 34 ans, ce qui a incité le Japon à multiplier les avertissements d'intervention.

Mardi, le ministre des finances Shunichi Suzuki a réaffirmé qu'il n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements désordonnés de la monnaie.

Les autorités japonaises sont intervenues en 2022 lorsque le yen a chuté à son plus bas niveau depuis 32 ans, à 152 pour un dollar.

La baisse du yen s'est produite malgré la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon depuis 2007 le mois dernier, les autorités étant prudentes quant à un nouveau resserrement dans un contexte de sortie fragile de décennies de déflation.

Les fonctionnaires "hésitent à se mettre au pied du mur en traçant une ligne dans le sable à 152", a déclaré Nicholas Chia, stratège macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

"La raison d'être de la politique de la mâchoire et de l'intervention sur les marchés des changes est principalement de gagner du temps pour le yen dans l'espoir que la force du dollar s'estompe et s'éloigne.

Ailleurs, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau en 4 mois et demi, la force du dollar ayant compensé les ventes de la monnaie américaine par les banques d'État. Le yuan est tombé à 7,2357 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis novembre 2023.

Le bitcoin a baissé de 4,8 % pour atteindre 66 400 dollars après une chute soudaine de plus de 3 000 dollars en l'espace d'environ 15 minutes dans cette crypto-monnaie très volatile.