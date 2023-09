L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois jeudi, alors que les données économiques étaient pour la plupart plus fortes que prévu et que la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué qu'elle avait probablement terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,6 % en août, plus que la hausse attendue de 0,2 %, stimulées par la hausse des prix de l'essence, tandis que les demandes initiales hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté à 220 000, mais sont restées inférieures aux prévisions de 225 000.

La hausse des prix de l'essence a également affecté les dernières données sur l'inflation, l'indice des prix à la production pour la demande finale ayant augmenté de 0,7 % le mois dernier, soit plus que l'estimation de 0,4 %.

L'indice du dollar était en hausse de 0,64% à 105,41, juste à côté du niveau de 105,43 atteint plus tôt dans la journée, son plus haut depuis le 9 mars. L'indice était en voie de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis un peu plus d'une semaine.

L'euro s'est effondré face au dollar après que la BCE ait relevé son taux d'intérêt directeur à un niveau record de 4 % jeudi, mais a indiqué qu'il s'agirait probablement de sa dernière mesure dans une lutte de plus d'un an contre l'inflation, alors que l'économie de la zone euro continue de se débattre. L'euro était en baisse de 0,89 % à 1,0635 $ après avoir chuté à 1,0629 $, son niveau le plus faible depuis le 17 mars et en passe de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 27 juillet.

"La présidente de la BCE, Christine Lagarde, laisse entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière hausse, car elle dit que si nous maintenons les taux pendant un certain temps, cela suffira", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux chez Silver Gold Bull à Toronto.

"Et puis je pense que toutes les données américaines de ce matin ont été meilleures que prévu - les demandes d'allocations chômage, les ventes au détail, l'indice des prix à la consommation - donc c'est en quelque sorte un double coup de pouce pour le dollar.

Malgré les données économiques américaines, les opinions sur la Réserve fédérale sont restées largement intactes, avec des attentes que la banque centrale maintiendra les taux à la conclusion de sa réunion politique des 19 et 20 septembre à 97%, selon l'outil FedWatch de CME, en légère hausse par rapport aux 96% de mercredi. Les attentes d'une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de novembre sont passées de 41 % la veille à 35,3 %.

La livre sterling s'est échangée à 1,2418 $, en baisse de 0,68 % sur la journée, après avoir chuté à 1,2400 $, un plus bas de trois mois, et s'apprêtait à subir sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 24 août. Le dollar a baissé de 0,01% à 147,44 contre le yen.

Le yuan chinois s'est affaibli jeudi après que la Banque populaire de Chine ait déclaré qu'elle réduirait le ratio de réserves obligatoires des banques de 25 points de base.

Le dollar est monté jusqu'à 7,2969 contre le yuan offshore, et était en hausse de 0,27% à 7,2907 sur la journée.