Le dollar atteint son plus haut niveau depuis deux décennies en raison des perspectives de la Fed et des craintes de la Russie.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six contreparties dont l'euro et la livre sterling, a atteint 111,65 pour la première fois depuis juin 2002.

Le billet vert a également enregistré de nouveaux sommets par rapport aux devises régionales, des dollars australien et néo-zélandais au yuan chinois offshore et au won coréen, en passant par le dollar singapourien et le baht thaïlandais.

La Fed a publié de nouvelles projections montrant que les taux atteindront un pic à 4,6 % l'année prochaine et qu'il n'y aura pas de réduction avant 2024, après avoir relevé sa fourchette de taux d'intérêt cible de 75 points de base supplémentaires au cours de la nuit, à 3,00 %-3,25 %, comme cela était largement attendu.

Le dollar était déjà soutenu par la demande pour les actifs les plus sûrs après que Poutine a annoncé qu'il appellerait des réservistes pour combattre en Ukraine et a déclaré que Moscou répondrait avec la puissance de tout son vaste arsenal si l'Occident poursuivait ce qu'il a appelé son "chantage nucléaire" sur le conflit là-bas.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint un nouveau sommet de 15 ans à 4,132 % dans les échanges à Tokyo.

"Tant les projections de la Fed que les gros titres sur la Russie ont contribué à la force du dollar, qui s'est particulièrement manifestée face à l'euro et aux autres devises européennes", a déclaré Shinichiro Kadota, stratège senior FX chez Barclays à Tokyo.

"Les devises des produits de base ont également pris un grand coup en raison de la détérioration du sentiment de risque."

L'euro s'est affaibli jusqu'à atteindre un nouveau creux de 20 ans à 0,9807 $, avant de s'échanger mercredi en baisse de 0,23 % à 0,9812 $.

Le dollar a augmenté de 0,23% à 144,44 yens, revenant vers la marque psychologique de 145 où il a été repoussé deux fois ce mois-ci. Il a atteint un sommet de 24 ans à 144,99 le 7 septembre.

Une divergence dans la politique monétaire est à l'origine de la hausse du dollar et du yen, la Banque du Japon étant largement pressentie pour s'en tenir à une politique ultra-allégée plus tard dans la journée.

La Banque d'Angleterre annonce également sa politique jeudi, les marchés étant divisés sur l'éventualité d'une hausse de 50 ou 75 points de base.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en 37 ans, à 1,1225 $, et a changé de mains pour la dernière fois à 1,1233 $, soit une baisse de 0,3 % par rapport à la session précédente.

L'Aussie a baissé de 0,63 % à 0,65915 $ après avoir touché 0,65895 $, son plus bas depuis mai 2020. La liquidité de la monnaie pourrait être mince avec l'Australie qui observe un jour férié.