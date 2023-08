Le dollar a atteint son plus haut niveau en un mois au-dessus de 144 yens jeudi, les divergences de politique monétaire étant au centre des préoccupations des investisseurs avant les données cruciales sur l'inflation américaine plus tard dans la journée, qui devraient guider la trajectoire des taux d'intérêt.

Pendant ce temps, le yuan s'est éloigné d'un creux d'un mois après que la Banque populaire de Chine ait de nouveau fixé un taux d'orientation plus élevé que prévu dans un signe de mécontentement face à la faiblesse récente. Cela a permis aux dollars australien et néo-zélandais de s'éloigner de leurs plus bas niveaux en deux mois.

Le dollar a atteint 144,08 yens pour la première fois depuis le 7 juillet, les marchés estimant que la Banque du Japon mettra du temps à mettre fin à ses mesures de relance, même si les opérateurs parient pour la plupart que la Fed n'a plus besoin de relever ses taux.

La hausse du pétrole brut, qui a atteint son plus haut niveau depuis janvier, a également pesé sur la monnaie japonaise, car ce pays pauvre en ressources est un grand importateur de pétrole.

"Le fait que les prix de l'énergie aient augmenté pendant près de sept semaines a certainement pesé sur le yen", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Une cassure au-dessus de 145 ouvrirait potentiellement la voie à 148 "si le dollar américain fléchit à nouveau après l'IPC", a-t-il dit.

Malgré la décision de la BOJ d'assouplir son contrôle sur les rendements à long terme à la fin du mois dernier, les décideurs politiques ont souligné que le changement était un ajustement technique visant à prolonger la durée de vie des mesures de relance, principalement définies par le taux d'intérêt négatif à court terme.

"La faiblesse des données sur les revenus du travail au Japon en début de semaine a renforcé notre conviction que la BOJ laissera les taux d'intérêt inchangés à -0,1 % pour le reste de l'année", a écrit Kristina Clifton, stratège de la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.

"Les perspectives relatives de politique monétaire entre les États-Unis et le Japon suggèrent que l'USD/JPY est susceptible de rester soutenue.

Contre d'autres rivaux, les mouvements du dollar ont été atténués avant les données de l'IPC, avec l'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie contre le yen et cinq autres devises, y compris l'euro et la livre sterling - était pratiquement stable à 102,50 dans l'après-midi asiatique, près du centre de son environ 101,98 à 102,80 gamme de négociation cette semaine.

Par rapport à vendredi dernier, l'indice s'est toutefois apprécié de 0,5 %, ce qui lui permet d'enregistrer une quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Le dollar a bénéficié de la demande de valeur refuge à la suite d'une série de données économiques chinoises médiocres, alors que l'on continue à penser que l'économie américaine va atterrir en douceur avec l'atténuation des pressions sur les prix.

Les économistes de Wall Street prévoient que l'indice de base des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,8 % en glissement annuel en juillet, sans changement par rapport au mois précédent.

Les marchés monétaires prévoient actuellement 86,5 % de chances que la Fed renonce à une nouvelle hausse des taux lors de sa réunion de septembre, et envisagent une baisse, probablement au printemps de l'année prochaine.

Les données de mercredi ont montré que l'économie chinoise a glissé dans la déflation le mois dernier, après qu'un rapport de la veille ait montré une chute plus importante que prévu pour les importations et les exportations.

Cependant, le yuan a légèrement augmenté à 7,2246 pour un dollar dans les échanges offshore, se renforçant pour la deuxième journée, après que la PBOC ait fixé un point médian officiel plus fort que le consensus du marché à nouveau jeudi. Le yuan offshore a chuté à son plus bas niveau depuis le 7 juillet à 7,2514 mardi.

L'Aussie, qui a eu tendance à suivre de près le yuan cette semaine, a augmenté de 0,15 % à 0,65385 $, rebondissant du creux de mardi à 0,6497 $, le niveau le plus bas depuis le 1er juin.

Le kiwi néo-zélandais a augmenté de 0,1% à 0,6058 $, s'éloignant du plus bas de mardi à 0,6035 $, qui était le plus faible depuis le 8 juin.