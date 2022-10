Le dollar atteint son plus haut niveau en 24 ans par rapport au yen en raison de la hausse des rendements américains ; la livre sterling est sur la corde raide.

La livre sterling a glissé vers un nouveau creux de deux semaines après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a réaffirmé que la banque centrale mettra fin à son programme d'achat d'obligations d'urgence vendredi et a demandé aux gestionnaires de fonds de pension de finir de rééquilibrer leurs positions dans ce délai.

Le dollar australien, sensible au risque, a plongé à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi.

Le dollar s'est renforcé de 0,3 % à 146,30 yens dans les échanges asiatiques, après avoir poussé jusqu'à 146,35, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis août 1998.

La devise japonaise est particulièrement sensible à l'écart entre les rendements obligataires à long terme américains et japonais. Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a grimpé à 4,006 % cette nuit, soit le plus haut niveau depuis 14 ans, tandis que le rendement équivalent des obligations d'État japonaises est maintenu à près de zéro par la Banque du Japon.

Les autorités japonaises ont organisé leur première intervention d'achat de yens depuis 1998 le 22 septembre, lorsque le yen a chuté à un niveau aussi bas que 145,90 par dollar.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mercredi que les autorités prendraient les mesures nécessaires sur le marché des changes si besoin était, ajoutant que ce qui était important, c'était la vitesse des mouvements des devises, a rapporté l'agence de presse Jiji Press.

"C'est la vitesse du changement plutôt que le niveau qui déclenchera l'intervention sur le marché des changes, (ce qui signifie) que l'USD/JPY peut dépasser son niveau de pré-intervention de 145,9 sans déclencher l'intervention de la BoJ si la hausse se produit progressivement", a écrit Joseph Capurso, stratège des devises à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client.

Dans le même temps, le rapport sur les prix à la consommation américains de jeudi pourrait déclencher le genre de mouvement brusque qui entraînerait une autre intervention, a ajouté M. Capurso, "mais nous maintenons que tout mouvement induit par l'intervention sur l'USD/JPY sera dénoué en quelques semaines."

La Fed a signalé qu'elle poursuivrait sa campagne de resserrement agressive pour contenir l'inflation, et les récents rapports solides sur le marché du travail américain ont fait échouer les espoirs de certains participants du marché que les décideurs politiques pourraient ralentir le rythme des hausses de taux.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a soutenu ce point de vue mardi, en déclarant que la banque centrale américaine n'a pas encore réussi à maîtriser l'inflation galopante et qu'elle devra poursuivre les hausses de taux.

Le Dollar Index américain - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises principales, dont le yen, la livre sterling et l'euro - a légèrement augmenté de 0,16% à 113,52, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 29 septembre à 113,54.

La livre sterling a glissé de 0,13 % à 1,0947 $, après avoir touché 1,09385 $, marquant un nouveau plus bas depuis le 29 septembre, suite aux commentaires du gouverneur de la BoE.

Les rendements des gilts se sont envolés mardi, faisant grimper les rendements aux États-Unis et ailleurs.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis le 29 septembre dans la nuit à 0,9670 $ et n'est pas resté loin de ce niveau, s'échangeant 0,17 % plus bas que la clôture de mardi à 0,96885 $.

Les craintes que la poursuite du resserrement agressif de la politique monétaire par la Fed et la plupart de ses pairs ne conduise l'économie mondiale à la récession continuent de peser sur le sentiment de risque.

Les investisseurs chercheront de nouveaux indices lorsque les données sur l'inflation pour septembre seront publiées mercredi pour les prix que les vendeurs obtiennent pour leurs produits, et jeudi pour les prix que les consommateurs paient pour leurs achats.

L'Aussie est descendu jusqu'à 0,62395 $, un niveau vu pour la dernière fois en avril 2020, et s'est échangé pour la dernière fois 0,5 % plus faible à 0,62415 $. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,21 % à 0,5570 $, s'approchant du plus bas de la veille à 0,5536 $, un niveau non visité depuis mars 2020.