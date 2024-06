Le dollar a atteint son plus haut niveau en quatre semaines mardi, avant la publication d'un rapport très attendu sur l'inflation qui devrait influencer le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, tandis que l'euro a été mis sous pression par l'incertitude politique au sein de l'Union européenne.

Des gains d'emplois plus importants que prévu et une inflation salariale plus élevée dans le rapport sur l'emploi américain de vendredi pour le mois de mai ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que l'inflation demeure rigide alors que la croissance reste forte, ce qui rendrait la banque centrale américaine moins susceptible de réduire ses taux dans les mois à venir.

Les opérateurs ont revu à la baisse leurs prévisions concernant la première baisse des taux d'intérêt américains en septembre, les probabilités étant désormais de l'ordre de 50-50.

Le département du travail américain doit publier son indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mai à 8h30 EDT (1830 GMT) mercredi, quelques heures avant que la Fed ne termine sa dernière réunion de politique générale de deux jours.

"Je pense que les membres de la Fed prendront ces données (IPC) en considération", a déclaré Noel Dixon, stratège macroéconomique senior chez State Street Global Markets.

La banque centrale américaine devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, mais les décideurs de la Fed mettront à jour les projections économiques connues sous le nom de "dot plot".

Si l'inflation reste conforme aux prévisions, M. Dixon s'attend à ce que les points indiquent une prévision de deux réductions de taux de 25 points de base cette année, en baisse par rapport à la projection médiane de trois réductions en mars.

"Le dollar pourrait s'affaiblir à court terme, notamment en raison de la forte hausse de l'euro/dollar", a déclaré M. Dixon.

Toutefois, "une fois que la poussière sera retombée, je pense que nous reviendrons à l'histoire de la divergence relative des politiques monétaires et (...) cela continuera à soutenir le dollar jusqu'à la fin de l'année".

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale des prix à la consommation baisse à 0,1 %, contre 0,3 % le mois dernier, et à ce que les pressions sur les prix de base restent stables à 0,3 %, contre 0,3 % le mois dernier.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1 % à 105,24 mais a atteint 105,46, son niveau le plus élevé depuis le 14 mai. L'euro a baissé de 0,2 % à 1,0742 $ et a atteint 1,07195 $, son niveau le plus bas depuis le 2 mai.

La monnaie unique a également chuté en raison des craintes que les gains des eurosceptiques lors des élections européennes et la convocation d'une élection française anticipée ne compliquent les tentatives de l'UE d'approfondir l'intégration.

Le Rassemblement national de Marine Le Pen devrait remporter les prochaines élections françaises, mais sans obtenir la majorité absolue.

Par ailleurs, la Banque du Japon conclura sa réunion de deux jours vendredi. Les économistes s'attendent à ce que la banque centrale commence à réduire ses achats mensuels d'obligations.

Le dollar a peu changé par rapport à la devise japonaise, à 157,03 yens.

Le plongeon du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, 160,245 pour un dollar, à la fin du mois d'avril, a déclenché plusieurs séries d'interventions officielles japonaises pour un montant de 9,79 trillions de yens.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 3,53 % pour atteindre 67 200,27 dollars.