Le dollar atteint son plus haut niveau en une semaine par rapport au yen en raison de la hausse des rendements du Trésor.

La devise américaine a progressé de 0,13 % à 133,685 yens dans les échanges asiatiques, et a touché 133,95 pour la première fois depuis le 20 décembre, lorsque la Banque du Japon a fait chuter la paire avec un assouplissement inattendu de la politique de rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans.

Le billet vert a baissé jusqu'à 130,58 yens ce jour-là, pour la première fois depuis début août, les traders spéculant sur la fin éventuelle des mesures de relance de la BOJ.

Un résumé des opinions de la réunion, publié mercredi, a montré que les décideurs ont discuté des perspectives croissantes que le pays pourrait connaître une croissance des salaires plus élevée et une inflation soutenue l'année prochaine.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie contre six contreparties, dont le yen et l'euro, a augmenté de 0,07% à 104,28 jeudi, poursuivant sa consolidation après avoir glissé à son plus bas niveau depuis la mi-juin à 103,44 le 14 décembre, le jour où la Réserve fédérale a ralenti les hausses de taux d'intérêt à un rythme d'un demi-point.

Les responsables de la Fed, y compris son président Jerome Powell, ont cependant souligné depuis lors que le resserrement de la politique sera prolongé, avec un taux terminal plus élevé, alimentant les craintes d'un ralentissement américain.

Le rendement du Trésor à 10 ans, qui a tendance à être fortement corrélé à la paire dollar-yen, était à 3,843 % à Tokyo, non loin du sommet d'un mois et demi de 3,862 % atteint dans la nuit.

"Le dollar se trouve dans une situation très intéressante", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur d'agence chez State Street à Tokyo.

"Si nous avons une récession aux États-Unis, la Fed devra réduire les taux, et évidemment vous voudrez vendre le dollar", a-t-il dit. "En même temps, s'il y a une récession mondiale, les gens achèteront le dollar comme valeur refuge. Le dollar est donc dans une sorte d'énigme, et vous devez faire très attention à la devise que vous achetez ou vendez."

L'euro est resté stable à 1,0640 $, suivant une tendance latérale au cours des deux dernières semaines, juste en dessous du sommet de six mois de 1,0737 $ atteint le 15 décembre, lorsque la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a souligné que les hausses de taux devaient se poursuivre.

La livre sterling s'est repliée de 0,06 % à 1,2024 $, alors qu'elle continue d'osciller juste au-dessus de son plus bas du mois de 1,1993 $, atteint le 22 décembre.

Le dollar australien est resté stable à 0,6733 $, tandis que le dollar néo-zélandais a ajouté 0,09 % à 0,6279 $.