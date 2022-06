Le dollar atteint un nouveau pic de 20 ans face au yen ; les gains de l'Aussie après la RBA s'essoufflent.

Pendant ce temps, le dollar australien a perdu des gains allant jusqu'à 0,76% dans le sillage immédiat d'une hausse surprise des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage par la Banque de réserve du pays. L'Aussie s'est échangé pour la dernière fois 0,24% plus bas à $0.7177. Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,76 % à 0,64435 $.

Le billet vert a grimpé de 0,77% à 132,915 yens, et a atteint plus tôt 133,00, un niveau qui n'avait pas été vu depuis avril 2002. Le yen est extrêmement sensible aux rendements de référence du Trésor à 10 ans, qui ont grimpé jusqu'à 3,064 % dans les échanges à Tokyo pour la première fois en près de quatre semaines.

En revanche, les rendements japonais équivalents sont maintenus près de zéro par la politique de contrôle de la courbe des rendements de la Banque du Japon, le gouverneur de la banque centrale, Haruhiko Kuroda, ayant réitéré lundi un engagement inébranlable envers une stimulation monétaire "puissante".

"C'est l'histoire d'une force généralisée du dollar, menée par les gains du dollar-yen", et l'Aussie en a également été victime, a déclaré Ray Attrill, un stratège des devises à la National Australia Bank.

"On pourrait clairement classer cela comme une surprise hawkish de la part de la RBA à tous égards".

Les solides données sur l'emploi aux États-Unis à la fin de la semaine dernière ont alimenté les paris selon lesquels les pressions à la hausse sur les prix seront présentes plus longtemps, ce qui pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à prendre des mesures plus agressives.

Les chiffres des prix à la consommation attendus vendredi fourniront davantage d'indices sur la trajectoire de hausse des taux de la Fed, avant la décision politique de la semaine prochaine, où une augmentation d'un demi-point est largement attendue.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises - a augmenté de 0,29% à 102,76, prolongeant la progression de 0,26% de lundi.

L'euro a glissé de 0,21 % à 1,0674 $ avant la réunion de fixation des taux de la Banque centrale européenne de jeudi, les traders, qui ont déjà prévu plusieurs hausses et la fin des mesures de stimulation de l'achat d'obligations, souhaitant plus de clarté sur ce qui va suivre.

La livre sterling a chuté de 0,67 % à 1,2445 $, annulant ainsi tout le gain de 0,29 % de la session précédente et même plus. Le Premier ministre Boris Johnson a survécu à un vote de confiance lundi, mais il est resté affaibli.

Le bitcoin, une cryptomonnaie, a chuté de 5,9 % à 29 501,57 $, effaçant la progression de 4,89 % de lundi et se retrouvant bien en dessous de la barre psychologique des 30 000 $, alors que le sentiment de risque s'est affaibli dans un contexte de baisse de la plupart des marchés boursiers asiatiques mardi.