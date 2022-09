Le dollar atteint un nouveau sommet contre le yen en raison des paris sur une Fed agressive

L'euro a continué à se morfondre non loin du plus bas niveau atteint mardi en deux décennies, bien en dessous de la parité, alors que les ministres de l'Union européenne se préparent à se réunir cette semaine pour discuter de la crise énergétique qui frappe l'industrie et comprime les ménages.

Un rapport publié cette nuit a montré que l'industrie américaine des services a connu une reprise inattendue le mois dernier, renforçant l'opinion selon laquelle l'économie n'est pas en récession et donnant à la Fed une marge de manœuvre pour une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le 21 septembre.

Les marchés donnent actuellement à ce scénario une probabilité de 73 %, avec 23 % de chances pour une hausse d'un demi-point.

Le dollar a bondi jusqu'à 143,57 yens au début de la journée asiatique, avant de s'échanger 0,34 % plus fort que mardi à 143,28, les rendements du Trésor américain ayant également augmenté.

Le yen est extrêmement sensible aux mouvements des taux américains à long terme, et le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a grimpé jusqu'à 3,365 % dans les échanges à Tokyo, un niveau jamais atteint depuis le 16 juin.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que la récente volatilité du marché était élevée et que les autorités surveillaient le yen avec une grande urgence.

Mais Rikiya Takebe, stratège principal chez Okasan Securities, a déclaré que ces commentaires n'étaient pas nouveaux.

Certains analystes ont déclaré que le fait que Suzuki n'ait pas réitéré le langage fort utilisé en juillet, lorsqu'il s'était dit "préoccupé" après que le yen ait chuté au-delà de 139 par rapport au dollar, laissait entendre qu'une intervention sur le marché des devises n'était peut-être pas imminente.

"Les interventions sur les devises ou les révisions de politique par la Banque du Japon seront probablement difficiles, et il ne sera pas facile d'arrêter la chute du yen", a-t-il déclaré.

"Les banques centrales étrangères ont pour priorité de traiter l'inflation et ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter des fluctuations des taux de change."

Takebe a ajouté qu'il pourrait y avoir une certaine défense au niveau de 145 yens par dollar parce qu'il est probable qu'une quantité considérable de déclencheurs de chocs pour les obligations structurées des institutions financières nationales sont empilés à ce niveau.

L'euro a baissé de 0,2 % à 0,9888 $ après être descendu jusqu'à 0,9864 $ pendant la nuit.

La Banque centrale européenne est considérée comme susceptible de procéder à une hausse des taux de 75 pb jeudi, mais les traders semblent plus concentrés sur la décision de la Russie de maintenir le gazoduc clé Nord Stream 1 fermé indéfiniment.

Les ministres de l'énergie de l'UE se réunissent vendredi et discuteront d'options telles que le plafonnement des prix du gaz et les lignes de crédit d'urgence pour les acteurs du marché de l'énergie, selon un document consulté par Reuters.

La livre sterling a perdu 0,3 % à 1,1483 $, s'approchant du plus bas niveau de 1,1444 $ de lundi, un niveau vu pour la dernière fois en mars 2020. La Grande-Bretagne est également empêtrée dans la crise énergétique, malgré les plans du nouveau premier ministre Lizz Truss pour un plan de soutien massif.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à six principaux homologues, s'est renforcé de 0,08 % à 110,43, restant proche du sommet de 20 ans de 110,57 atteint mardi.

Ailleurs, l'Aussie a baissé de 0,23 % à 0,67165 $, et a touché plus tôt 0,67105 $ pour la première fois depuis le 14 juillet, ne bénéficiant que peu de soutien de la hausse du taux de la Banque de réserve attendue mardi.

Le kiwi de la Nouvelle-Zélande a chuté de 0,43 % à 0,6015 $, son plus bas niveau depuis mai 2020.

La cryptomonnaie bitcoin s'est maintenue autour de 18 822 $ après avoir plongé à 18 666 $ plus tôt pour la première fois depuis le 30 juin. Il a dégringolé de plus de 5 % mardi.