Le dollar s'est maintenu à de nouveaux sommets mardi, poussant le yen à se rapprocher d'une zone d'intervention, après que de solides données économiques américaines aient renforcé l'idée que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'euro a également atteint son plus bas niveau en un an face au billet vert, tombant en dessous du nadir de 1,0482 de janvier, alors que les enquêtes manufacturières publiées en Europe et aux États-Unis lundi ont mis en évidence la divergence entre les deux économies.

L'indice du dollar a augmenté d'environ 0,5 % à 107,06, atteignant à un moment donné 107,12, son plus haut niveau depuis novembre 2022.

L'industrie manufacturière américaine a fait un pas de plus vers la reprise en septembre, la production ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, selon une enquête réalisée lundi qui a également montré que les prix payés pour les intrants par les usines ont considérablement diminué.

Le dollar a également été stimulé par la hausse des rendements du Trésor américain, car les nouvelles économiques optimistes ont étayé l'opinion selon laquelle les taux de la Fed seraient plus élevés et plus longs, tandis que l'accord de dernière minute qui a évité la fermeture du gouvernement a réduit la demande de dette américaine.

Une série de données économiques américaines solides au cours des dernières semaines a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra les taux à un niveau élevé pendant une période plus longue, plusieurs décideurs politiques mettant en garde contre le risque d'un resserrement supplémentaire si l'inflation ne continue pas à ralentir comme prévu.

Selon Carol Kong, économiste et stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia, l'effondrement des obligations du Trésor américain est le "sujet de conversation" des marchés financiers et cette tendance se poursuivra probablement tant que les données économiques américaines resteront solides.

"Les créations d'emplois JOLTS de ce soir et les emplois non agricoles de vendredi peuvent servir de catalyseur pour faire grimper les rendements américains et le dollar s'ils surprennent à la hausse.

La remontée du dollar a renforcé la pression sur le yen, le rapprochant du niveau psychologiquement important de 150, que les marchés considèrent comme une ligne dans le sable pour les autorités japonaises, qui pourrait déclencher une intervention comme l'année dernière.

"Étant donné les avertissements des responsables japonais, nous ne serions pas surpris que la BoJ intervienne bientôt pour soutenir le yen", a ajouté M. Kong.

Les principaux ministres de l'économie du Japon ont à nouveau averti lundi que les autorités observaient avec un "fort sentiment d'urgence" la chute du yen.

Le yen était en dernier lieu à 149,80 contre le dollar, juste à côté du plus bas de la nuit de 149,88.

L'euro a chuté jusqu'à 1,0462 $ dans la matinée en Asie, son plus bas niveau depuis décembre de l'année dernière, après qu'une enquête sur les PMI de la zone euro ait montré lundi que la demande continuait à se contracter à un rythme rarement dépassé depuis que les données ont été collectées pour la première fois en 1997.

La livre sterling était à 1,20790 $, son plus bas niveau depuis le 16 mars. L'Aussie est restée stable avant la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. La banque centrale australienne maintiendra son taux d'intérêt directeur à 4,10 %, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, mais une autre augmentation est envisagée avec un taux d'intérêt maximum de 4,35 % au prochain trimestre, car l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé.