Le dollar atteint un nouveau sommet sur deux ans et s'apprête à vivre sa meilleure semaine depuis quatre ans.

Le Dollar Index a grimpé jusqu'à 99,904 dans les premiers échanges asiatiques, son meilleur niveau depuis mai 2020.

L'indice est en hausse de 1,2 % cette semaine, ce qui serait sa plus grande progression en un mois, soutenu par les remarques faucons de plusieurs décideurs de la Réserve fédérale qui appellent à un rythme plus rapide des hausses de taux d'intérêt pour freiner l'inflation rapide.

La publication cette semaine du procès-verbal de la réunion de mars de la Fed a montré que "de nombreux" participants étaient prêts à augmenter les taux d'intérêt par tranches de 50 points de base dans les mois à venir

"Les récents gains du Dollar Index semblent assez durables pour le reste du mois, les marchés se faisant à l'idée d'une Réserve fédérale beaucoup plus agressive au deuxième trimestre", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse FX chez MonFX.

"Toutefois, nous pensons qu'une nouvelle hausse du dollar est peu probable sans un recalibrage du taux terminal de la Fed sur les marchés. Cela est dû en grande partie à la hausse limitée de la tarification actuelle de la Fed sur la base des fondamentaux actuels."

De l'autre côté du rallye du dollar, l'euro a chuté à un nouveau plus bas d'un mois de 1,0856 $ dans les échanges matinaux vendredi, pénalisé par les nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, l'Union européenne s'orientant vers une interdiction du charbon russe qui devrait prendre effet à partir d'août.

La Banque centrale européenne est également aux prises avec l'inflation, mais "si les membres de la BCE se sont montrés relativement bellicistes face au récent choc inflationniste, offrant à l'EUR/USD un minimum de soutien autour de la poignée de 1,09, la pression soutenue des prix de l'énergie en Europe et les appels à de nouvelles sanctions sur les exportations d'énergie russe vers la zone euro suggèrent que de nouvelles baisses de l'EUR/USD sont probables", a déclaré Harvey.

La monnaie commune a également été tirée vers le bas par l'incertitude entourant l'issue des élections françaises, alors que la candidate d'extrême droite Marine Le Pen progresse dans les sondages, menaçant les espoirs de réélection du président sortant Emmanuel Macron. Les sondages donnent cependant toujours Macron en tête.

Le dollar a étendu ses gains par rapport au yen japonais, atteignant 124,23, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine et testant le sommet de près de sept ans de 125,1 du mois dernier.

Le yen s'est stabilisé ce mois-ci après avoir dégringolé en mars, mais reste sous pression alors que les États-Unis augmentent leurs taux d'intérêt et que la Banque du Japon intervient sur le marché obligataire pour maintenir les taux bas.

Une légère baisse des prix du pétrole et d'autres matières premières a permis aux devises liées aux matières premières, comme les dollars australien et canadien, de souffler un peu après avoir fortement progressé ces dernières semaines.

La livre sterling se situait dans le bas de sa fourchette récente à 1,30695 $.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin s'échangeait autour de 43 300 $, juste après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines, à 42 742 $.