Londres (awp/afp) - Le dollar américain remontait sans conviction face à l'euro après ses pertes de la veille, les investisseurs attendant le début d'une audition de deux jours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H55 GMT (10H55 HEC), le billet vert cédait 0,20% à 1,0659 dollar pour un euro.

En l'absence d'indicateurs majeurs, le début de la semaine a été calme, "mais les prochains jours pourraient être volatils avec des réunions de banques centrales, l'apparition semestrielle de Jerome Powell devant le Congrès, et les données sur l'emploi américain", prévient Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Les investisseurs chercheront mardi et mercredi tout signe de durcissement du message de M. Powell face à la vigueur récente de l'économie et de l'inflation aux Etats-Unis.

"S'il est plutôt faucon", c'est-à-dire en faveur d'une politique monétaire stricte pour combattre l'inflation, "cela pourrait raviver le dollar", juge M. Otunuga.

Son intervention précédera les données sur l'emploi aux Etats-Unis, publiées vendredi.

Ailleurs dans le monde, plusieurs banques centrales se réunissent cette semaine.

La Banque centrale d'Australie (Reserve bank of Australia ou RBA) a ouvert le bal mardi en relevant ses taux pour la dixième fois consécutive, à 3,6%.

"Le ton de la banque est selon nous plus +colombe+ (partisan d'une politique monétaire souple, ndlr) car la RBA a souligné que la croissance ralentit et allait rester plus faible pendant quelques années, même si elle prévient qu'elle va probablement devoir encore monter les taux", explique Shreya Sodhani, analyste chez Barclays.

Résultat, le dollar australien piquait du nez et cédait 0,80% à 1,4978 dollar australien pour un dollar américain, son plus bas niveau depuis décembre.

Après la RBA, la Banque du Canada se réunira mercredi et la Banque du Japon jeudi.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------- 09H55 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0659 1,0681 EUR/JPY 144,75 145,18 EUR/CHF 0,9939 0,9941 EUR/GBP 0,8877 0,8882 USD/JPY 135,79 135,93 USD/CHF 0,9325 0,9307 GBP/USD 1,2007 1,2025

