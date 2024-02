Le dollar américain est resté ferme et le yen s'est dirigé vers une perte mensuelle à l'approche des données sur l'inflation américaine qui pourraient perturber les perspectives de taux d'intérêt, tandis que le bitcoin a dépassé les 60 000 dollars.

Le bitcoin est en plein essor et a dépassé les 63 000 dollars au cours de la nuit, profitant d'une vague d'argent qui se précipite vers les nouveaux fonds négociés en bourse de bitcoins aux États-Unis. Il a progressé de plus de 45 % ce mois-ci, sa plus forte hausse depuis décembre 2020, et un record à plus de 69 000 dollars est en vue.

Le yen est comprimé parce que les investisseurs considèrent que les taux d'intérêt à court terme sont proches de zéro au Japon et que les taux d'intérêt américains et européens sont obstinément élevés, ce qui les incite à vendre la monnaie japonaise afin d'obtenir de meilleurs rendements presque partout ailleurs.

Le yen a perdu 2,5 % par rapport au dollar en février et 2,7 % par rapport à l'euro - sa plus forte baisse mensuelle par rapport à la monnaie commune depuis juin dernier, ce qui l'a amené à ses plus bas niveaux en trois mois.

Par rapport au dollar, le yen a touché 150,68 au début des échanges en Asie, se rapprochant de plus en plus du niveau le plus bas d'octobre, à 151,74, et très proche des prix qui ont provoqué l'intervention du gouvernement en 2022.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, s'exprimant en marge de la réunion des responsables financiers du G20 à Sao Paulo, a rappelé aux traders que le gouvernement surveillait les mouvements monétaires "avec un grand sens de l'urgence" et qu'il était prêt à réagir.

Le dollar néo-zélandais a subi des pertes en raison des paris sur la fin des hausses de taux dans ce pays. Il a chuté de 1,2 % après que la banque centrale ait maintenu ses taux et surpris les marchés avec une révision à la baisse de ses prévisions de taux.

"La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a estimé que le risque de nouvelles hausses de taux a diminué, ce qui renforce notre opinion selon laquelle le taux d'intérêt a atteint son maximum dans le cycle actuel", a déclaré Sue Ann Lee, économiste à l'UOB.

La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - est attendue plus tard dans la journée de jeudi et les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 %.

Il n'y a pas si longtemps, les investisseurs espéraient seulement une augmentation de 0,2 %, mais les relevés élevés des prix à la consommation et à la production suggèrent que le risque est d'atteindre un résultat de 0,5 %.

"Un déflateur PCE plus fort que prévu peut amener les marchés à réduire encore plus les prix pour une baisse des taux en mai, soutenant ainsi le dollar américain", a déclaré Kristina Clifton, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Les marchés évaluent à environ 20 % la probabilité d'un assouplissement de la Fed en mai et ont repoussé la date probable d'une réduction à juin. Les contrats à terme impliquent un peu plus de trois réductions de 25 points de base cette année, contre cinq au début du mois.

En février, le dollar australien est en baisse de 1,1 %, plombé par la chute des prix du minerai de fer, principal produit d'exportation de l'Australie, et par les prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt n'augmenteront plus.

L'euro est globalement stable par rapport au dollar ce mois-ci, les prévisions de réduction des taux en Europe ayant été revues à la baisse parallèlement à celles des États-Unis. Il était stable en dernier lieu à 1,0837 dollar. La livre sterling est en baisse de 0,2 % en février, à 1,2660 $.

L'indice du dollar américain est en hausse de 0,3 % à 103,92.