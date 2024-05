Londres (awp/afp) - A l'instar des principales devises, le dollar est atone lundi, en amont de plusieurs prises de parole de responsables de la Réserve fédérale (Fed), tandis que les cours de l'or et de l'argent bondissaient, portés par les anticipations de baisses de taux américains.

Vers 10H50 GMT (12H50 à Paris), le billet vert était quasiment stable face à l'euro, qui grappillait 0,03% à 1,0873 dollar pour un euro, tout comme face à la livre, qui grignotait 0,02% à 1,2704 dollar pour une livre.

"Dans une journée largement dépourvue de nouvelles économiques majeures, la Réserve fédérale est aujourd'hui sous le feu des projecteurs grâce aux apparitions de plusieurs membres de la Fed", souligne Joshua Mahony, analyste de Scope Markets.

La semaine dernière, l'inflation en avril aux Etats-Unis (l'indice de prix CPI) s'est affichée à 3,4% sur un an, se rapprochant de l'objectif de 2% d'inflation visé par la banque centrale américaine.

En conséquence, les investisseurs s'attendent pour l'instant à une baisse des taux américains en septembre, note l'analyste.

Mercredi, les cambistes surveilleront également la publication de l'inflation britannique, "qui devrait montrer une diminution significative" sur un an, estime-t-il.

A l'inverse du marché des changes, celui des métaux précieux flambait.

Lundi, vers 10H50 GMT, le prix de l'or grimpait de 0,90%, à 2.437,10 dollars l'once.

Plus tôt dans la séance, le métal jaune a dépassé son record historique, atteignant 2.450,07 dollars l'once, tandis que l'argent a enregistré un plus haut depuis décembre 2012, à 32,51 dollars l'once.

En plus "des signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis", les récents "chiffres de l'emploi plus faibles que prévu" dans ce pays, ont conforté les attentes de baisses de taux d'intérêt de la Fed "dans les mois à venir", résume Frank Watson, analyste de Kinesis Money.

Or la réduction des taux d'intérêt affaiblit traditionnellement les rendements du dollar et des obligations d'Etat (deux valeurs refuges concurrentes), favorisant "les investissements qui eux ne rapportent pas d'intérêts, comme l'or et l'argent", précise-t-il.

En outre, le cours des métaux précieux s'appuie sur "une prime de risque géopolitique évidente depuis le 7 octobre" et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, que "la mort du président iranien a peut-être stimulée", relève Neil Wilson, analyste chez Finalto.

L'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi s'est écrasé dimanche dans un lieu particulièrement reculé dans le nord-ouest de l'Iran.

L'appareil a "heurté une montagne et s'est désintégré" lors du choc, a expliqué la télévision d'Etat Irib.

Les premières informations faisant état d'un "accident" ont été publiées plus de deux heures plus tard et le ministre de l'Intérieur Ahmad Vahidi a évoqué la possibilité d'un "atterrissage difficile" de l'appareil.

Cours de lundi Cours de vendredi 10H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0873 1,0869 EUR/JPY 169,31 169,18 EUR/CHF 0,9881 0,9881 EUR/GBP 0,8558 0,8557 USD/JPY 155,72 155,65 USD/CHF 0,9088 0,9091 GBP/USD 1,2704 1,2701

afp/rp