Le dollar au plus bas depuis novembre face à l'euro

Après quelques mois dans une fourchette étroite, le dollar a chuté de 0,6 % par rapport à l'euro mercredi, pour atteindre 1,1453 dollar, son plus bas niveau depuis la mi-novembre. Il n'y a pas de résistance graphique majeure à de nouvelles pertes avant 1,1525 $. Il s'est maintenu à 1,1443 $ en Asie. Il a également baissé de 0,6 % sur le yen, franchissant le support autour de 115 pour atteindre 114,38 yens par dollar, un plus bas de plus de deux semaines. La dernière fois qu'il a été acheté, c'était à 114,55 yens.

La faiblesse du billet vert a permis au dollar australien de briser la résistance et de franchir sa moyenne mobile de 50 jours pour atteindre un sommet de presque deux mois à 0,7292 $, où il s'est maintenu pendant la session asiatique.

Les chiffres de l'inflation mensuelle américaine de décembre publiés mercredi ont été légèrement supérieurs aux prévisions et, à 7 %, l'augmentation de l'IPC en glissement annuel était conforme aux attentes.

Plus forte inflation annuelle en 39 ans

Même s'il s'agit de la plus forte hausse depuis juin 1982, les traders ne pensent pas que cela fasse trop bouger une Fed déjà belliciste. Avec au moins trois hausses de taux déjà dans le prix du marché, certains investisseurs ont réduit les paris sur de nouveaux gains du dollar.

"Je ne pense pas que ce soit quoi que ce soit dans les composantes de l'IPC qui ait amené le marché à pousser un soupir de soulagement", a déclaré dans une obligation Jan Nevruzi, stratégiste de NatWest markets.

"Une impression de 6,7% ou 7,3% aurait-elle vraiment changé la trajectoire de la Fed dans les prochains mois ou cette année - je ne le pense pas."

Les majors les plus performantes dans une journée asiatique assez calme ont été le kiwi et la livre sterling, car les banques centrales de ces deux endroits semblent être sur une voie encore plus agressive que la Fed.

La livre sterling, qui s'est redressée car les traders estiment que l'économie britannique peut survivre à une augmentation des cas de COVID-19 et que la Banque d'Angleterre va commencer à relever ses taux dès le mois prochain, teste sa moyenne mobile de 200 jours à 1,3717 $.

Il est en hausse de 4 % par rapport à son plus bas niveau de décembre et les opérateurs ont jusqu'à présent fait abstraction de la crise politique dans laquelle se trouve le Premier ministre Boris Johnson, qui s'est excusé d'avoir participé à une fête dans le jardin de Downing Bourse alors que le coronavirus était en quarantaine.

Les hausses ont déjà commencé en Nouvelle-Zélande et le dollar néo-zélandais a touché sa moyenne mobile sur 50 jours à 0,6862 $, soit un gain de 0,2 % sur la séance.

Le dollar canadien a également progressé de plus de 3,5 % en trois semaines, gagnant du terrain avec les prix du pétrole, les investisseurs ne tenant pas compte des retombées économiques potentielles de la variante Omicron. Le Dollar Index américain est proche de son plus bas niveau depuis deux mois, à 94,962.

Plus tard dans la journée de jeudi, Lael Brainard, gouverneur de la Fed, se présentera au Congrès pour une audition concernant sa nomination au poste de vice-président et, dans deux semaines, la Fed tiendra sa première réunion de l'année. "Le dollar ne doit pas augmenter parce que la Fed prépare un cycle de resserrement", a déclaré Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia. "Ce n'est pas une équation simple de hausse de la Fed égale hausse du dollar. Le dollar est une monnaie anticyclique qui diminue lorsque l'économie mondiale se redresse."