New York (awp/afp) - Le dollar a plongé jeudi à son plus bas niveau face à l'euro depuis début avril 2022, après la contraction de l'indice des prix à la production PPI aux Etats-Unis et les craintes de récession émises par la Fed.

"La glissade du dollar a pris de l'ampleur et le billet vert est tombé à des plus bas depuis des mois face aux devises européennes", ont commenté les analystes de Convera dans une note.

"Trois facteurs conspirent pour peser sur le billet vert: il s'agit de l'inflation qui se modère aux Etats-Unis, de la Réserve fédérale qui s'approche de la fin de son cycle de hausses des taux et de la confiance ébranlée dans les perspectives économiques américaines", ont-ils ajouté.

Vers 18H50 GMT, le dollar tombait à 1,1045 dollar pour un euro (-0,48%) après avoir glissé jusqu'à 1,1065 dollar peu après l'annonce que l'indice des prix à la production américain (PPI) a reculé de 0,5%, bien plus que prévu, au mois de mars.

La livre montait quant à elle de 0,31% à 1,2524 dollar, un plus haut depuis dix mois.

Le cours de l'or gagnait 1,59% à 2.057,00 dollars l'once, s'approchant de son plus haut historique atteint en août 2020 à 2.075,47 dollars.

"Le prix de l'or a grimpé alors que le refroidissement de l'inflation et la hausse des demandes hebdomadaires d'allocation chômage renforcent les paris sur une baisse des taux de la Fed" à l'avenir, a affirmé Edward Moya, analyste pour Oanda.

Les données PPI font suite à l'indice des prix à la consommation (CPI) qui a atteint son plus bas niveau en près de deux ans en mars, mais reste à 5% sur un an.

L'idée que la Fed va bientôt pouvoir lever le pied est alimentée par le compte-rendu de sa dernière réunion, lors de laquelle les économistes de l'institution monétaire ont averti que le choc récent dans le secteur bancaire pourrait mener à "une légère récession aux Etats-Unis".

La cryptomonnaie Ethereum s'envolait de 5,68% passant largement le cap des 3.000 dollars à 3.116 dollars après une mise à jour mercredi permettant aux investisseurs d'échanger leurs ethers bloqués et faisant franchir à la devise numérique une étape supplémentaire vers un mode de paiement de référence.

Cours de jeudi Cours de mercredi 18H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1045 1,0992 EUR/JPY 146,66 146,34 EUR/CHF 0,9808 0,9850 EUR/GBP 0,8819 0,8804 USD/JPY 132,78 133,13 USD/CHF 0,8880 0,8961 GBP/USD 1,2524 1,2485

afp/rp