Le dollar au plus haut en 2 mois au lendemain d'une Fed offensive

Londres (awp/afp) - Le dollar grimpait jeudi à un plus haut depuis deux mois face à plusieurs autres grandes monnaies, galvanisé par le ton de la Banque centrale américaine (Fed) la veille, qui signale une montée des taux d'intérêt à l'horizon 2023.

Vers 11h00, le dollar gagnait 0,65% sur le dollar index, qui le compare à plusieurs autres grandes monnaies, à 91,72 points, un plus haut depuis deux mois.

L'euro cédait 0,39% à 1,1948 dollar, quelques instants après avoir sombré à son plus bas depuis mi-avril face au billet vert à 1,1936 dollar pour un euro.

Après sa réunion de deux jours, la Fed n'a pas acté de changement immédiat de sa politique monétaire, mais les membres du comité monétaire envisagent désormais plus largement deux hausses des taux d'intérêt avant fin 2023, là où elle n'envisageait pas de hausse avant 2024 jusqu'à présent.

"L'accélération du rythme des hausses montre que la Fed est sensible à la montée récente de l'inflation, et n'est plus aussi prête à prendre le risque d'une politique monétaire trop souple qui laisserait l'inflation s'emballer", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

La Fed avait au contraire jusqu'à présent éloigné la perspective d'un durcissement de sa politique monétaire, pour éviter de peser trop lourdement sur l'économie américaine, encore convalescente après la pandémie de Covid-19.

Une politique monétaire plus stricte rend le dollar plus attractif pour les cambistes.

Reste à savoir si d'autres banques centrales vont à leur tour s'inquiéter de la hausse de l'inflation, notent les analystes de Deutsche Bank: "la Banque centrale européenne avait signalé qu'elle n'était pas prête à resserrer sa politique en premier", soulignent-ils.

"Les Banques centrales qui sont restées les plus accommodantes vont voir leurs devises baisser le plus", estiment-ils en citant la BCE et l'euro, la Banque du Japon et le yen ainsi que la Banque nationale suisse et le franc suisse.

Cours de jeudi Cours de mercredi 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1948 1,1995 EUR/JPY 132,21 132,79 EUR/CHF 1,0916 1,0899 EUR/GBP 0,8549 0,8575 USD/JPY 110,65 110,71 USD/CHF 0,9136 0,9087 GBP/USD 1,3977 1,3988

afp/jh